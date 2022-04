10:33 a.m.

Miami, 16 abr (EFE).- El panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una "agudización de la represión" del periodismo independiente y la "violencia" contra los periodistas, advirtió este sábado a Efe Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebrará su reunión semestral del martes al jueves próximos.



En estos seis últimos meses la situación de la libertad de prensa en la región "no ha hecho más que agravarse", con una serie de rasgos dominantes en recientes años como son la "violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas", denunció Trotti.

En estos tres primeros meses del año han sido asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 8 de ellos en México, una cifra alarmante que revela la "deficiencia" de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales, un asunto que se abordará en la Reunión de Medio Año, que será en formato virtual.



Trotti, exeditor jefe del diario El Liberal, de Argentina, reconoció sentir "frustración e impotencia" al comprobar cómo los rápidos retrocesos en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión echan por tierra los costosos avances realizados.

ESCALADA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS

Muy especialmente destacó la "agudización de la represión contra el periodismo ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física" en la región, particularmente en Nicaragua, además de Venezuela y Cuba.



Apuntó que los más recientes informes país por país que se presentarán en la reunión de la SIP reflejan que "no hablamos de simples manotazos contra la libertad de prensa, sino de ataques sistemáticos".



Así, en Nicaragua, país que será eje de la reunión, se encuentran tres periodistas del diario La Prensa encarcelados con penas de hasta 13 años de cárcel y el diario "sigue ocupado por la Policía", resaltó.



Durante el encuentro podrán escucharse los testimonios de los familiares de los periodistas encarcelados y perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega, y se aprobará una declaración con "varios puntos de acción para responder a las agresiones al periodismo y a los derechos humanos" en el país centroamericano, señaló la SIP.



Trotti se refirió, en ese contexto, a la "estigmatización continua de los medios y los periodistas" que se constata en países como El Salvador o México, y las "crecientes leyes que perjudican el libre flujo informativo en la cobertura de los periodistas".

Así, recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, que, de hecho, "prohíbe prácticamente a los medios publicar sobre temas de violencia callejera o de pandillas".



Gran parte de los informes que se leerán en la reunión de la SIP abundan en el "grave problema de acceso a la información pública" y, en paralelo, "la falta de transparencia" de los Estados para "informar o brindar acceso a la información a los periodistas" sobre asuntos relativos a la corrupción o salud pública (la pandemia de coronavirus).

MÉXICO, EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA EJERCER EL PERIODISMO

En cuanto a México, Trotti no dudó en asegurar que se trata del país de la región "más peligroso" hoy en día para ejercer el periodismo, con "un alto índice de impunidad" en los crímenes y un sistema de protección para los periodistas que "no está funcionando adecuadamente", debido a que "no hay justicia ni protección".



Recordó que la SIP "ha recriminado" en varias ocasiones al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su retórica de estigmatización de los medios de comunicación y periodistas.



Un tipo de discurso estigmatizante (de López Obrador) contra la prensa que "coadyuva a que haya más violencia contra los periodistas en el país", afirmó.





Se trata de un tipo de ataques verbales a los medios al que también recurren el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, añadió.



Otro asunto relevante que se abordará en el encuentro será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares de 2021.

El día 20 se debatirá sobre la sostenibilidad de los medios de comunicación, "la crisis provocada por los cambios de modelo de negocio e internet".



Entre los participantes previstos para esta reunión semestral figuran el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, el representante de la Unesco Guilherme Canela y el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez.



Rodríguez hablará sobre la propuesta de ley para que compañías como Google o Facebook paguen en Canadá a los medios de comunicación por el uso de su contenido en sus plataformas digitales.