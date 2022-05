Causa migrante protagoniza las marchas del Primero de Mayo en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 1 may (EFE).- La necesidad de una ciudadanía para millones de indocumentados y de mejores protecciones para los trabajadores impulsó a miles de personas a sumarse este domingo a más de 35 marchas y concentraciones alrededor de Estados Unidos con motivo del Día Internacional del Trabajo.



El grito de “Biden escucha, estamos en la lucha” fue el motor de miles de inmigrantes y trabajadores que se tomaron el centro de la ciudad de Los Ángeles, donde se reunieron para cumplir con un llamado que por años se ha convocado el Primero de Mayo.

Evelyn Hernández, organizadora de Centro de Recursos de Centroamérica (CARECEN), dijo a Efe que la petición directa al presidente Joe Biden es para que “no se olvide de la promesa” que hizo de aprobar una reforma migratoria y proteger a los trabajadores.



“Fuimos, somos y seguiremos siendo esenciales. El país no se puede olvidar de eso”, recalcó la inmigrante.



Para la guatemalteca Dominga Chiguil, quien acudió con sus hijos a la marcha, el pedido más urgente es que la ciudad de Los Ángeles le otorgue un permiso para continuar con su negocio de venta callejera.



“Tenemos derecho a ganar nuestro sustento dignamente, ya que no quieren legalizarnos, al menos que nos dejen trabajar”, señaló la indocumentada a Efe.



Por lo menos diez mil personas asistieron a la marcha de Los Ángeles, según datos de los organizadores, que culminó frente al Ayuntamiento de la ciudad.



"Marchamos porque la justicia no ha llegado. Queremos ver resultados, los funcionarios elegidos deben hacer su trabajo", indicó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

PEDIDO NACIONAL

En las ciudades californianas de San Francisco, San Bernardino, San Diego y Fresno también se desarrollaron acciones este día para pedir un camino a la ciudadanía a millones de trabajadores esenciales.



En la mayoría de las ciudades los manifestantes exigieron a la Casa Blanca usar su poder ejecutivo para brindar un alivio migratorio, tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso el año pasado para aprobar la reforma migratoria prometida.



En este sentido, Yaritza Méndez, codirectora de organización de Make the Road New York, que encabezó la concentración en la Gran Manzana indicó que durante años la comunidad inmigrante ha luchado "con uñas y dientes" y ahora los demócratas, que controlan ambas cámaras del Congreso federal, tienen el poder de "cumplir su promesa de un camino hacia la ciudadanía y hacerla realidad”.



Esta semana un grupo bipartidista de senadores anunció que sostendrá conversaciones sobre inmigración, retomando el tema que se había quedado estancado, aunque el demócrata Bob Menéndez, impulsor de la reforma migratoria en el Congreso, reconoció este domingo que hay "cero" posibilidades de lograr su aprobación este año.



En este sentido, Salas reconoció que esta lucha "no ha dado muchos frutos".



El llamado a elevar las protecciones a los indocumentados y los trabajadores también se hizo escuchar este Primero de Mayo en la capital de Estados Unidos, que no conmemora oficialmente este día. El recorrido por las calles de Washington estuvo marcado por la presencia de familias, que asistieron con niños pequeños.



En Chicago, la activista mexicana Elvira Arellano fue una de las encargadas de alentar la manifestación al recordar la huelga de trabajadores que sucedió en esa ciudad en mayo de 1886, y que dio origen a esta conmemoración internacional. “No vamos a olvidar esa lucha, nosotros seguimos en pie siguiendo el ejemplo de nuestros compañeros”.

La organización Voces de La Frontera fue la encargada de impulsar las acciones en Wisconsin, donde la marcha estuvo complementada con el llamado a ausentarse al trabajo en una convocatoria de un “Día sin inmigrantes”.



Christine Newman-Ortiz, directora ejecutiva de la organización, explicó a Efe que los esfuerzos continuarán el lunes en un viaje a la capital del estado para abogar por las licencias de conducir para los indocumentados.



Inmigrantes y trabajadores en estados de Colorado, Nevada, Florida, Washington, Minnesota, Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey, entre otros, realizaron manifestaciones.