Papa Francisco pide oraciones por las víctimas de la explosión del hotel en Cuba

Ciudad del Vaticano, 8 may (EFE).- El papa Francisco pidió hoy oraciones por las víctimas de la explosión del hotel Saratoga de La Habana, que se ha cobrado al menos 27 vidas, entre ellas, la de una española.

Al final del rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, el papa recordó la explosión del hotel y pidió oraciones por las víctimas "para que Cristo las guíe a la casa del padre"´, al tiempo que solicitó que se dé "apoyo a los familiares".

Según los últimos datos, la explosión por un escape de gas en el hotel Saratoga causó 27 muertes y dejó 81 heridos, aunque estas cifras podrían seguir elevándose en las próximas horas, porque las labores de desescombro en el edificio prosiguen y se busca aún a 19 personas, en su mayoría trabajadores del hotel.

Entre los fallecidos se encuentra una mujer procedente de Galicia (España), María Cristina López-Cerón Ugarte, que paseaba con su pareja que resultó herido, César Román Santalla, en las inmediaciones del hotel cuando se produjo la explosión.

Papa pide acabar con "locura de la guerra"

Ciudad del Vaticano, 8 may (EFE).- El papa Francisco pidió hoy rezar para acabar con la "locura de la guerra" y "los sufrimientos de los ucranianos" y para que los "responsables de las Naciones no pierdan el sentir de la gente que quiere la paz y sabe bien que las armas no la traen nunca".

Tras el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, el papa pidió "confiar a la Virgen el ardiente deseo de paz de tantas poblaciones en el mundo que sufren el insensato desastre de la guerra" y también por los "sufrimientos y lágrimas de los ucranianos".

"Ante la locura de la guerra continuemos rezando el rosario", dijo Francisco recordando la iniciativa de rezar durante todas las tardes un rosario para la paz.

"Y recemos para que los responsables de las Naciones no pierdan el sentir de la gente que quiere la paz y saben bien que las armas no la traen nunca", añadió.

En una reciente entrevista en el diario "Corriere della Sera", sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania el papa respondió: "Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido".