Arce advierte con no asistir a Cumbre de las Américas si se excluye a países

La Paz, 11 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que en caso de persistir la exclusión de países "hermanos" a la próxima Cumbre de las Américas, no asistirá a la cita, tras el anuncio de Estados Unidos de que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países aliados del Gobierno boliviano.

El presidente escribió en las últimas horas en su cuenta de Twitter que, "consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional", reafirma que "una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena".

"De persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió Arce. Además recalcó que Bolivia "cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz".

El Gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, ya que considera que "no respetan" la democracia.

Ante este anuncio, Arce ya se había pronunciado por la misa red social exhortando que todos los países sean invitados, "fortaleciendo el diálogo y la integración regional basada en el respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos".

Asimismo el canciller boliviano, Rogelio Mayta, también sostuvo que "cualquier pretensión de excluir a algún país de la Cumbre de las Américas es una conducta antidemocrática".

Estas declaraciones las realizó junto al canciller venezolano, Félix Plasencia, quien visitó Bolivia la pasada semana.

Plasencia indicó que se suma a "ese empeño de rechazar y de denunciar la posibilidad de, unilateralmente, decidir quién es América y quién no es América".

Por su parte, Cuba denunció que EE.UU. pretende organizar una cumbre de "Estados selectivos" y exigió su derecho a asistir, en la que sería la tercera participación en la cita continental.

Con Raúl Castro al frente, Cuba retornó a ese escenario en la Cumbre de las Américas en Panamá en 2015, meses después del anuncio del restablecimiento de relaciones con el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó esta semana, desde Cuba, que insistirá a su homólogo de EE.UU., Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la cumbre debido a que son las autoridades de cada nación las que deben decidir "libremente" si asisten o no a la cita.

Además afirmó este miércoles que otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, "no están contentos" con la Cumbre de las Américas porque no están todos los países invitados.