López Obrador pide "unidad" ante la celebración de la Cumbre de las Américas

Ciudad de México, 13 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes "unidad" entre los países de América y se mostró todavía esperanzado en que su homólogo estadounidense, Joe Biden, invite a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles ante la polémica por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.



"Todavía espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos, el que no quiera ir está en su derecho pero espero que nadie excluya a nadie", sentenció el mandatario, quien insistió en que él no acudirá a la cumbre si se excluyen países aunque sí enviaría a un grupo en representación de México.

López Obrador consideró durante su habitual conferencia de prensa matutina, que este día se celebró en Monterrey, en el nororiental estado de Nuevo León, que es imprescindible que se aumente el diálogo entre los países de la región porque, dijo, solamente así se podría aprovechar el "potencial económico".



"Por falta de unidad no hemos hecho valer la fuerza económica comercial que tiene América en consideración a otras regiones del mundo", compartió.



El jueves, el presidente se expresó de la misma manera, todavía esperanzado y confesando que no se habían enviado todavía invitaciones por parte de la Casa Blanca.



López Obrador se refirió a la polémica que desató el pasado día 10, cuando advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles el próximo 6 de junio, si EE.UU. no invita a todos los países.



Ante las críticas -y también apoyos- suscitadas por este asunto, el mandatario aclaró que "no hay problemas" con Biden. "Simplemente somos distintos porque las historias de nuestros pueblos son distintas", dijo.



Y pidió de nuevo a Biden que respete la soberanía de cada país para así poder llegar a un "verdadero cambio" en la región encaminado a que se termine "la política hegemónica en América y en el mundo".

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas por considerar que "no respetan" la democracia.



Pero el miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones porque "no hay una decisión final".



"Si se invita a todos va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente Biden", sentenció.



La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles (California) del 6 al 10 de junio, la primera vez que es organizada por EE.UU. desde la edición de 1994.