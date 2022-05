Suecia y Finlandia avanzan hacia su entrada en la OTAN pese a las advertencias de Rusia

El Gobierno finlandés confirmó de forma oficial que pedirá el ingreso en la OTAN, poniendo fin a casi ocho décadas de no alineamiento.

Redacción Internacional, 16 may (EFE).- Suecia y Finlandia avanzan en su camino para ingresar en la OTAN pese a las advertencias de Rusia de que no fortalecerá su seguridad y será un "grave error con consecuencias de largo alcance".



"Para nosotros es completamente evidente que, como resultado de esa decisión, la seguridad de Suecia y Finlandia no se fortalecerá", afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a las agencias rusas.



Este domingo el Gobierno finlandés confirmó de forma oficial que pedirá el ingreso en la OTAN, poniendo fin a casi ocho décadas de no alineamiento.



Se espera que también el Gobierno sueco anuncie hoy oficialmente, tras un debate en el Parlamento, su decisión de solicitar su adhesión a la OTAN.



"Seguimos muy atentamente lo que va a ocurrir (en Suecia) y tomamos nota de todas las declaraciones", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

LA GUERRA FRENA EL CRECIMIENTO EN LA UE

"La invasión rusa de Ucrania está causando un sufrimiento y una destrucción sin precedentes, pero también está afectando a la recuperación económica de Europa. La guerra ha derivado en un aumento de los precios energéticos y ha causado más problemas en las cadenas de suministro, por lo que la inflación se mantendrá ahora alta por más tiempo", dijo hoy el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni.



La Comisión Europea recortó este lunes más de un punto su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona en 2022, hasta el 2,7 % desde el 4 % que proyectó en febrero, por el impacto de la guerra rusa en Ucrania, y estima que la inflación media este año alcanzará el 6,1 %.



De forma idéntica, la expansión económica este año para el conjunto de la Unión Europea también lo sitúa en el 2,7 %, lo que supone de nuevo una rebaja de 1,3 puntos porcentuales, mientras que el crecimiento de los precios en el bloque será del 6,8 %, según las previsiones de primavera del Ejecutivo comunitario.

LA UE DEBATE SANCIONES AL PETRÓLEO RUSO

La Comisión Europea negocia un sexto paquete de sanciones contra Moscú, que incluye la prohibición de importar petróleo ruso en seis meses y, petróleo refinado, en ocho meses.



El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reconoció este lunes que no puede “garantizar” que Hungría vaya a levantar su veto a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de sancionar el petróleo de Rusia por haber invadido Ucrania, a causa de su dependencia de esas importaciones.



“Tenemos que convencer a veintisiete. Entre ellos algunos tienen más problemas que otros. Es una situación objetiva que algunos Estados miembros afrontan más dificultades”, indicó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



Pese a numerosas reuniones a nivel de diplomáticos y de que se ha propuesto a Hungría y Eslovaquia, muy dependientes del petróleo ruso, un plazo mayor (hasta el 31 de diciembre de 2023), aún no se ha llegado a un consenso para sacar adelante las nuevas sanciones.



También la República Checa se ha unido a las reclamaciones y ha pedido un plazo de tres años para aplicar el veto al petróleo ruso.

RUSIA BUSCA UN CONTROL "PERMANENTE" DEL SUR DE UCRANIA

Las tropas rusas están reforzándose en el sur de Ucrania con el objetivo de lograr un control total y permanente en la región, mientras que en el este sus avances son menores de los previstos y comienzan a sentir ya el efecto de sus numerosas bajas.



Estas son algunas de las conclusiones del análisis del conflicto en las últimas horas publicado hoy por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), organismo de análisis estratégico y militar con sede en Washington.



Los analistas del ISW destacan que Moscú está tomando medidas para garantizar el control de las zonas ya ocupadas en el sur con la intención de ampliarlo a toda la región de forma "permanente".



Al mismo tiempo, creen que las tropas rusas han abandonado el objetivo de completar el cerco a las unidades ucranianas desde la ciudad de Donetsk hasta Izium.



Con relación a la estratégica ciudad de Mariúpol, junto al mar de Azov, el ISW informa de que las fuerzas rusas continuaron lanzando ataques de artillería, aéreos y navales contra la siderúrgica de Azovstal, pero los defensores de Mariúpol que continúan atrincherados en esa planta mantuvieron sus posiciones.

BIELORRUSIA "SOPESA" APOYO A RUSIA Y DESPLIEGA FUERZAS EN FRONTERA

El Ministerio británico de Defensa señaló este lunes que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, "sopesa" su apoyo a la invasión rusa de Ucrania pues pretende evitar una participación militar directa en el conflicto por el riesgo a sufrir sanciones de los países occidentales.



En su último parte de inteligencia militar publicado en Twitter, Defensa indica que Bielorrusia anunció el despliegue de fuerzas de operaciones especiales en la frontera con Ucrania, así como de defensa aérea, artillería y unidades de misiles en el oeste del país. "La presencia de fuerzas bielorrusas cerca de la frontera determinará probablemente a las tropas ucranianas, que no se pueden desplegar en apoyo de las operaciones en el Donbás", apunta el informe.

RENAULT SE DESHACE DE SUS ACTIVOS EN RUSIA

Renault anunció este lunes que se deshace de sus activos en Rusia y vende tanto su filial rusa al Ayuntamiento de Moscú como la participación mayoritaria que tenía en el fabricante de automóviles Avtovaz a un organismo estatal ruso, aunque se reserva el derecho de recompra durante los próximos seis años.



Renault disponía en Avtovaz, donde se ensamblaban sobre todo coches Lada, del 67,69 % del capital, que ahora queda en manos del ruso Instituto Central de Investigación y Desarrollo de Automóviles y Motores (NAMI).