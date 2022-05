Mujer contó que mató a su pareja y la policía encontró su tumba en el patio

9:02 a.m.

El caso está todavía bajo investigación y la policía no ha dado más detalles salvo el hallazgo del cadáver y la detención de la mujer

Miami, 17 may (EFE).- Una mujer de Miami Gardens, en la periferia de Miami, le contó a uno de sus vecinos que había matado a su pareja y poco después la policía se presentó en la casa y encontró que había un cadáver enterrado en el patio trasero, informaron este martes medios locales.



Según el canal WSVN, la muerte del hombre, cuya identidad no se ha facilitado, se produjo el pasado viernes, pero no se supo nada hasta que la mujer habló con el vecino el lunes.

PUEDE LEER: Sicarios asesinan a nicaragüense en Costa Rica

La noticia corrió por el vecindario y alguien llamó al teléfono de emergencia, tras lo cual la policía se presentó con una orden de registro en el domicilio de la mujer y descubrió una tumba improvisada en el patio trasero donde halló el cadáver de un hombre.



El caso está todavía bajo investigación y la policía no ha dado más detalles salvo el hallazgo del cadáver y la detención de la mujer, que, según WSVN, esposada y antes de ser conducida a la comisaria se despidió de sus vecinos y pidió disculpas por las molestias causadas.

SIGA LEYENDO: Honduras captura a nicaragüense que EEUU pide en extradición por narcotráfico

Un vecino grabó un vídeo sobre lo ocurrido en el que afirma que la mujer le dijo al vecino al que le confesó el crimen que estaba "rota" e indicó que el hombre murió por estrangulación.