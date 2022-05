Senadores de EEUU presentan un proyecto para "resguardar" la democracia en América

La iniciativa fue presentada por el presidente del comité de exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez

Washington, 19 may (EFE).- Cinco senadores demócratas y republicanos de EE.UU. presentaron este jueves un proyecto de ley para "resguardar" la democracia en el continente americano, en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles.



La medida, bautizada como Proyecto de Ley para la Defensa de la Carta Democrática Interamericana, pide reforzar la cooperación de Estados Unidos con la Organización de Estados Americanos (OEA) para "confrontar las amenazas a la gobernanza democrática".

PUEDE LEER: México pedirá a EEUU una "nueva política para América" en la Cumbre



La iniciativa fue presentada por el presidente del comité de exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, junto a los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin, y los republicanos Bill Cassidy y Roger Wicker.



Aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, la Carta Democrática Interamericana proclama como objetivo principal de la OEA la defensa de la democracia en el continente.



"El hemisferio occidental no es inmune a la actual ola de declive democrático y autoritarismo que afronta el mundo. De La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, este es el momento de reforzar la estrategia diplomática de EE.UU. para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan las normas y principios de la Carta”, dijo Menéndez.



Por ello, su iniciativa insta al Gobierno estadounidense a cooperar con la OEA para mejorar "la integridad de los procesos electorales" de América.



También pide la creación de un grupo de trabajo y una resolución de la OEA "sobre el impacto de la desinformación" en la democracia, y el establecimiento de un relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre corrupción.

SIGA LEYENDO: Honduras, el segundo país más pobre de hemisferio occidental, dice el Banco Mundial



En un comunicado, los senadores destacaron que la iniciativa se presenta "en vísperas" de la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos es anfitrión y que reunirá a mandatarios del continente del 6 al 10 de junio en Los Ángeles (California).



El Gobierno de Estados Unidos ha apuntado que probablemente dejará fuera de esta cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque considera que no cumplen con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana.



Sin embargo, los presidentes de México, de Bolivia y de varios países caribeños han advertido de que no acudirán a la cita si no se invita a todas las naciones americanas.