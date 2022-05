Centroamérica debe resolver sus problemas para frenar pobreza, alerta Icefi

Alrededor de 22,1 millones de centroamericanos (44,3 % de la población total) viven en condiciones de pobreza

Tegucigalpa, 19 may (EFE).- La pobreza en Centroamérica, que afecta a 22,1 millones de personas, continuará creciendo si la región no soluciona sus problemas estructurales, a los que se ha sumado la crisis por la guerra en Ucrania, dijo este jueves el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Menkos.



Si no hay medidas que ataquen los problemas, la crisis derivada de la guerra en Ucrania traerá como consecuencia "un aumento de la pobreza en Centroamérica", afirmó Menkos en una entrevista con Efe en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Alrededor de 22,1 millones de centroamericanos (44,3 % de la población total) viven en condiciones de pobreza, 8,3 millones de ellos están en miseria absoluta, según cifras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).



Los gobiernos centroamericanos deben promover medidas orientadas a garantizar "la asistencia social, porque muchas personas se van a quedar sin recursos suficientes para adquirir alimentos", enfatizó.



En su opinión, es necesario también crear sociedades con "mayor soberanía alimentaria" en Centroamérica, donde el impacto de la guerra en Ucrania ha causado el alza de los precios del combustible y productos básicos.

DESIGUALDAD Y BOLSONES DE POBREZA

En un contexto global problemático a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania, Menkos indicó que el estilo de crecimiento económico de Centroamérica genera "desigualdad y grandes bolsones de pobreza asentados", principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte centroamericano.



La región necesita construir "nuevos pilares en términos de crecimiento" para cambiar esa realidad en la que viven millones de personas, señaló.



"Necesitamos tener economías que generen un mayor valor agregado, empleos de calidad, donde se garanticen los derechos de los trabajadores y se redistribuya mejor la riqueza a partir de mejores salarios", explicó.

El economista guatemalteco mencionó que la región también debe construir un pilar basado en la igualdad, educar "más y mejor" a su población, así como eliminar la pobreza y el hambre de grandes grupos de población, y avanzar en materia de condiciones de protección, asistencia social y capacitación.



Afirmó que en Centroamérica persiste una "desigualdad alta", por lo que los gobiernos deben mejorar la distribución de los ingresos, para reducir los altos niveles de pobreza en la región.

El Icefi destaca en un informe que la distribución desigual de los ingresos, aunada a la pobreza extrema, la escasez de trabajo y una remuneración salarial baja, genera condiciones de exclusión y de falta de oportunidades, una situación que provoca condiciones de vulnerabilidad social que suelen coadyuvar a la profundización de la delincuencia y el crimen organizado.

LEJOS DE CUMPLIR OBLIGACIONES

Centroamérica debe construir un "Estado efectivo", que contribuya a crear las condiciones para fortalecer el desarrollo y la democracia, señaló Menkos.



Los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica y Panamá, están "muy alejados de la posibilidad de ser Estados más enfocados en el desarrollo y bienestar de las personas", enfatizó.



Al tiempo que explicó que la mayoría de los gobiernos de la región "se han desentendido mucho de su obligación de cumplir con los derechos y crear las condiciones para el desarrollo".

Según encuestas, citadas por el experto, cerca del 75 % de los centroamericanos creen que en la región se gobierna en favor de algunos pocos, es decir, una élite.



Insistió en que muchos gobiernos centroamericanos "no han cumplido a la sociedad con lo que han ofrecido en sus promesas de campaña, por el contrario, en lugar de hacer cambios estructurales, mantienen la construcción de estos estados tan basados en la precarización de las grandes mayorías".

COMBATIR CORRUPCIÓN

El director de la organización no gubernamental, con sede en Guatemala, considera que los países de Centroamérica necesitan "crear sistemas nacionales de lucha contra la corrupción y también la posibilidad de ir creando espacios para el fomento de la participación ciudadana en el quehacer del Estado".



La transparencia y la rendición de cuentas son "vitales" para lograr un Estado "mucho más efectivo", señaló el economista guatemalteco.



La región centroamericana, añadió, requiere también estados con administraciones públicas "muy claras" para incidir en el desarrollo de los países, de lo contrario, continuará aumentando la pobreza.



Centroamérica necesita incrementar, además, la tributación a través del combate de la evasión fiscal, así como impulsar una estrategia que permita evaluar el gasto público y cerrarle "el camino a la corrupción", acotó Menkos.