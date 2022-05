Costa Rica reiterá que no negociará con los "terroristas" autores de un ciberataque

Aparentemente, en las últimas horas el grupo Conti ha lanzado nuevas amenazas al Gobierno de Costa Rica.

San José, 20 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica reiteró este viernes que no negociará con los "terroristas" del grupo Conti que perpetraron un ciberataque en abril pasado contra diversas instituciones públicas.



"Con respecto a la nueva amenaza del grupo Conti, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) informa que no hay ningún tipo de comunicación ni negociación con los terroristas. Es importante mencionar que las amenazas de estos ciberterroristas son constantes", indica un comunicado oficial.

PUEDE LEER: Arquidiócesis de Managua: “la iglesia seguirá denunciando” y “acompañando al pueblo” de Nicaragua



Aparentemente, en las últimas horas el grupo Conti ha lanzado nuevas amenazas al Gobierno de Costa Rica.



Ante ello, el MICITT ordenó a todos los departamentos de Tecnologías de la Información de las instituciones públicas seguir los protocolos establecidos y estar alertas.



Además, informó que junto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) está articulando acciones para poder contrarrestar el daño provocado hasta el momento por el ciberataque.



El pasado lunes, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó que su país se encuentra en "guerra" contra los "terroristas cibernéticos" del grupo Conti y que por ello tomó la decisión de decretar emergencia nacional de ciberseguridad.



El presidente dijo que "la guerra es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando la patria" y afirmó que "hay indicaciones muy claras de que gente dentro del país está colaborando con Conti".



Desde el pasado 17 de abril Costa Rica sufre las consecuencias del ciberataque que se dirigió especialmente contra el Ministerio de Hacienda, entidad que aún no ha podido restablecer las plataformas digitales para la declaración y pago de impuestos, y la de aduanas.



El Ministerio de Hacienda ha implementado vías alternativas para los contribuyentes, que suponen más trámites y lentitud en los procesos.



Chaves, quien asumió la Presidencia el pasado 8 de mayo, dijo que en total han sido 27 las instituciones atacadas y 9 las que se encuentran "muy afectadas", lo que ha causado, por ejemplo, problemas en los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones y en la plataforma para el pago de salarios del sector público.



Entre las acciones anunciadas por el mandatario se encuentran la creación de un equipo especializado que realizará una evaluación de los sistemas de ciberseguridad de todas las instituciones públicas, además una propuesta de fortalecimiento de la Dirección de Gobernanza Digital y la elaboración de un protocolo frente a un ciberataque.



El Gobierno de Estados Unidos informó a inicios de mayo que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de los miembros de Conti.