Jill Biden visita hogar de enfermos de sida en Panamá y viaja a Costa Rica

Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitó este sábado la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano que alberga a enfermos de sida, la última actividad de su visita oficial a Panamá antes de partir hacia Costa Rica, donde cerrará su gira por Latinoamérica que comenzó en Ecuador.



En su visita a las instalaciones de la Casa Hogar el Buen Samaritano (CHEBS), obra de la Arquidiócesis de Panamá ubicada en la Ciudad Radial (este), Biden se reunió con jóvenes con VIH/Sida que son atendidos con el apoyo de un programa de financiación estadounidense.

Activistas por la no discriminación a las personas en esta condición, así como el director de esta institución humanitaria el padre Domingo Escobar, participaron en el encuentro con la primera dama estadounidense.



Jill Biden, quien estuvo acompañada por la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emily Mendrala.



La primera dama norteamericana escuchó el testimonio de Raúl Tugrí, uno de los beneficiarios que vivió en el Hogar durante siete años, quien expresó que ha sido víctima no solo de la enfermedad, sino también del "estigma y de la discriminación", señaló un comunicado de la Casa Hogar.



El sacerdote Escobar destacó que la educación es fundamental para combatir la afrenta y la discriminación a las personas con VIH/Sida.



Biden reiteró el apoyo de Estados Unidos al trabajo que realizan estas organizaciones, y coincidió con Escobar en que este tema tiene que ver con la educación, la promoción de campañas y sobre todo con un cambio de actitud de toda la sociedad.



"Esto me llena de esperanza", afirmó Biden, según el comunicado.



Estados Unidos ha contribuido con más de 13 millones de dólares para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de prueba y tratamiento del VIH/Sida en poblaciones vulnerables en todo Panamá, incluidas medidas para reducir el estigma y la discriminación, destacó la embajada estadounidense.



La primera dama estadounidense llegó este viernes a la capital panameña procedente Ecuador, y de inmediato se reunió con la primera dama de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, en un encuentro celebrado en el Palacio de las Garzas (Casa Presidencial panameña).



Biden y Colón de Cortizo conversaron sobre programas sociales y educativos, así como del afianzamiento de los nexos entre los dos países, según la información oficial.



También visitó la Escuela Hogar de la Infancia, contiguo a la casa de Gobierno, donde conoció detalles del programa "Ver y Oír para Aprender", una de las iniciativas del despacho de la primera dama panameña para mejorar la calidad de vida y rendimiento escolar de miles de estudiantes de áreas vulnerables.



Este proyecto ofrece exámenes visuales y auditivos a los estudiantes, y lentes y audífonos diagnosticados por especialistas



Biden vio la práctica de estos exámenes y escuchó el testimonio de algunos padres de familia sobre cómo con estas herramientas ha mejorado el rendimiento de sus hijos en las aulas.



El viernes también se reunió con personal de la embajada estadounidense en Ciudad de Panamá.



Con su visita este sábado a la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano, Jill Biden, de 70 años y que ha dedicado su vida a la educación, cerró su visita a Panamá y viajó a San José, Costa Rica.

En San José, Biden conocerá una residencia en la que colabora el Departamento de Estado y que ayuda a mujeres emprendedoras, y después se reunirá con el presidente del país, Rodrigo Chaves, y su esposa, Signe Zeicate.



El domingo, Biden visitará un hospital infantil de San José y dará un discurso, y el lunes conocerá un centro comunitario que promueve la mejora de la seguridad en la ciudad y que también recibe ayuda del Departamento de Estado de EE.UU. informó la Casa Blanca.



Posteriormente la primera dama norteamericana partirá de San José a Estados Unidos.