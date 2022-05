Presidente boliviano viaja a Cuba para participar en la Cumbre de la ALBA

La Paz, 26 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, viajó este jueves a Cuba para participar en la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que sesionará este viernes.



"Entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata (hermano en aimara) Vicepresidente, David Choquehuanca, antes de partir a la hermana república de Cuba, donde participaremos en la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA - TCP que, una vez más, muestra su unidad al mundo", escribió Arce en sus redes sociales.

El gobernante acompañó su mensaje con un video editado de 12 segundos en el que se ve la entrega simbólica del mando del país que hace al vicepresidente Choquehuanca.



La reunión del bloque bolivariano se realizará pocos días antes de la Cumbre de las Américas, prevista para inicios de junio en Estados Unidos, que confirmó este jueves que no ha invitado ni a Venezuela ni a Nicaragua, al considerar que sus gobernantes no respetan la democracia.



En el caso de Cuba, el Gobierno estadounidense se mostró ambiguo al señalar que "todavía" no ha cursado una convocatoria para este país, aunque el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que "en ningún caso" asistirá a la cumbre en Los Ángeles.



La ALBA está compuesta por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, y tiene a Haití y Surinam como invitados especiales.



El bloque bolivariano abordará en su encuentro de este viernes temas de "coyuntura" y se hablará sobre la "integración" regional, dijo a los medios la viceministra boliviana de Comunicación, Gabriela Alcón.



Alcón destacó que ese será el espíritu del encuentro en La Habana "y no así con una política de exclusión como se ha visto en la convocatoria de la Cumbre de las Américas".



La viceministra recordó que Arce ha señalado que "no va a participar en la Cumbre de las Américas en tanto exista esta política de discriminación que no permita la integración".

"Si estamos hablando de las Américas, tienen que participar todos los países sin ninguna exclusión", agregó.



El retorno de Arce a Bolivia está previsto para el viernes en la noche, pues el fin de semana tendrá diversas actividades en el oriente del país.