La oficina de Abbott indicó que el gobernador finalmente no participará en la convención

Washington, 27 may (EFE).- El gobernador de Texas (EE.UU.), el republicano Greg Abbott, finalmente no participará en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que comenzará este viernes en Houston (Texas), tras el tiroteo en un colegio de ese estado.



En un comunicado, la oficina de Abbott indicó que el gobernador finalmente no participará en la convención tal y como estaba previsto, aunque sí que se proyectará durante el evento un video grabado con anterioridad en el que el político conservador dedica unas palabras a los asistentes.



Sí que se mantienen por el momento las intervenciones en persona del expresidente de EE.UU. Donald Trump y el senador de Texas Ted Cruz.



Abbott, sin embargo, regresará este mismo viernes a Uvalde, a donde ya acudió después del tiroteo del martes en la escuela Robb Elementary que dejó 19 niños y 2 maestras muertos.



Ayer cancelaron sus actuaciones en la convención de la NRA los artistas de música country Don McAlean, Larry Gatlin y Larry Stewart.



McLean, autor de la canción "American Pie", explicó en un comunicado que "a la luz de los eventos recientes en Texas" ha decidido que sería "irrespetuoso e hiriente" para sí mismo actuar en la convención de la NRA.

Estos artistas formaban parte del cartel de músicos que iban a actuar este fin de semana en la reunión de la NRA, donde por el momento se mantienen otros artistas como Lee Greenwood, Jacob Bryant y Danielle Peck.



La convención anual de la NRA es la mayor reunión de este grupo de presión a favor de las armas de fuego y se celebra tras haber sido cancelada en años previos durante la pandemia de covid-19.



La NRA ha ayudado a financiar las campañas políticas de cientos de miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, según la base de datos Open Secrets que gestiona el Centro para una Política Responsable.