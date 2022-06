Lacalle Pou viaja este martes a EEUU para la Cumbre de las Américas

11:55 a.m.

También serán parte de la delegación uruguaya en Estados Unidos el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Salud Pública, Daniel Salinas

Montevideo, 6 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, viajará este martes a Estados Unidos al frente de la delegación del país suramericano que participará en la IX Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles (California).



Según informaron a Efe fuentes oficiales, el mandatario saldrá este martes junto al canciller, Francisco Bustillo, rumbo a Estados Unidos en torno a las 11.30 horas (14.30 GMT).

Justo antes tendrá lugar el traspaso de mando entre Lacalle Pou y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, quien asumirá la jefatura de Estado desde este martes hasta el 11 de junio, ambos inclusive.



También serán parte de la delegación uruguaya en Estados Unidos el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Salud Pública, Daniel Salinas, quien desde este fin de semana ya se encuentra en suelo norteamericano, como él mismo publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter.



La IX Cumbre de las Américas se celebra con importantes ausencias, después de que Estados Unidos confirmara este lunes a Efe que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones.



Además, el presidente de México, Andrés López Obrador, también informó este lunes que no acudirá a la reunión y envía a su canciller, Marcelo Ebrard, en su lugar.



En ese contexto, el presidente de Uruguay busca aprovechar la visita a Estados Unidos para reunirse con Biden, un encuentro cuyas gestiones previas han sido reconocidas por ambas partes, pero del que no ha trascendido confirmación alguna.



Esta será la segunda presencia de Lacalle Pou en Estados Unidos desde que asumió el mandato presidencial, el 1 de marzo de 2020, por el período 2020-2025.

El presidente uruguayo intervino en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, unos días después de participar en México en la VI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Recientemente, visitó Uruguay el senador estadounidense y asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre, Chris Dodd, quien se reunió con Lacalle Pou y con Bustillo, ante quienes resaltó el "liderazgo" del país suramericano en la región.



Según la información brindada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, el senador demócrata comentó que Uruguay "es un socio confiable y referente en valores e instituciones democráticas en el Hemisferio Occidental", por lo que ambas Administraciones buscarán "trabajar por un mundo más justo y seguro".



Esta visita sucedió a la que el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo efectuó en abril a Estados Unidos, donde mantuvo una nutrida agenda de reuniones con, entre otros, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.