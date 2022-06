Rusia y China justifican en la ONU su veto a más sanciones a Corea del Norte

Naciones Unidas, 8 jun (EFE).- Rusia y China justificaron este miércoles ante la Asamblea General de la ONU su veto a una reciente propuesta de Estados Unidos para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte, en lo que supone la primera vez que se fuerza a potencias del Consejo de Seguridad a explicar por qué bloquean una medida.



Naciones Unidas aprobó el pasado abril una resolución que obliga a convocar automáticamente una sesión plenaria de la Asamblea General cada vez que hay un veto en el Consejo de Seguridad, una medida con la que se busca disuadir el uso de ese privilegio con el que cuentan únicamente cinco países: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

Así, en cumplimiento de esa nueva norma, los 193 Estados miembros de la ONU se reunieron hoy para escuchar las explicaciones de Rusia y China, que el pasado 26 de mayo bloquearon una resolución que buscaba endurecer las sanciones internacionales a Pionyang en respuesta a sus últimos ensayos con misiles.



Aquel texto propuesto por EE.UU. recibió el apoyo de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pero no salió adelante por el "no" de Moscú y Pekín.



El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, aseguró hoy que su país busca siempre cooperar con el resto de miembros del Consejo de Seguridad para tratar de alcanzar consensos y evitar vetos, pero dejó claro que en esta ocasión le era imposible apoyar la resolución estadounidense.



"Estados Unidos debería asumir la responsabilidad por esto", dijo Zhang, que acusó a EE.UU. de forzar un voto cuando sabía que ni China ni Rusia apoyaban la iniciativa.



Según dijo, su país planteó numerosas opciones alternativas que fueron rechazadas por EE.UU., a quien China acusa del actual bloqueo en las discusiones con Corea del Norte.



"Desde que la República Popular Demócratica de Corea tomó medidas de desnuclearización en 2018, EE.UU. no ha correspondido esas iniciativas positivas y no ha abordado las preocupaciones legítimas y razonables" de Corea del Norte, insistió.



El representante chino se refería así a los gestos que el régimen de Kim Jong-un hizo en los últimos años, suspendiendo sus pruebas nucleares y sus ensayos armamentísticos, que llevaron a contactos con la Administración estadounidense del presidente Donald Trump (2017-2021).



Esas conversaciones, sin embargo, no ofrecieron avances concretos y Pionyang ha retomado sus lanzamientos de misiles, con repetidas pruebas en desafío de las resoluciones de la ONU en lo que va de año.

Rusia, por su parte, subrayó que imponer más sanciones a Corea del Norte no ayudará en absoluto y criticó la fijación estadounidense por apostar por esa vía de presión y no por el diálogo.



EE.UU., por su parte, considera que precisamente la inacción del Consejo de Seguridad ante los lanzamientos de misiles norcoreanos está siendo interpretada por Pionyang como "una luz verde para actuar con impunidad y subir la tensión".