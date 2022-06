México dice que está en la Cumbre de las Américas "bajo protesta"

López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero en su representación envió al canciller Marcelo Ebrard

Ciudad de México, 9 jun (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que México participa en la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Estados Unidos, “bajo protesta” al reafirmar que no estuvo de acuerdo con que Washington no invitara a todos los países de la región.



“Es un asunto de interpretación, nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta porque no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero en su representación envió al canciller Marcelo Ebrard a la reunión que se celebra del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.



En el Palacio Nacional, López Obrador argumentó que su Gobierno no quiere alentar bloqueos ni discriminación.



“No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político”, destacó.



Insistió en que lo que él quiere es la hermandad de los pueblos, “lo que soñaba (Simón) Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá”.



Sin embargo, acusó a las cúpulas estadounidenses del poder político y económico que incitan al odio para excluir a las naciones.

Dijo que, si su Gobierno se queda callado, la situación va a continuar, por lo que se debe inaugurar una nueva etapa, especialmente por los reacomodos en el mundo, pues auguró que en 30 años China va a tener el dominio del 70 % del comercio global y América del Norte entre 4 % y 10 %.



“Entonces, ¿qué es lo más recomendable? (...) que nos integremos en América y se constituya en una región fuerte en lo económico y lo comercial y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías, ese es nuestro planteamiento de fondo”, insistió.



Opinó que la región debe buscar la autosuficiencia, pero eso no se logrará sin la integración de todos los países y una nueva política.



“Haciendo lo que en un tiempo se hizo en Europa, que de la Comunidad Europea pasó a ser la Unión Europea, que es lo que hay que hacer en América de acuerdo a nuestras características específicas”, dijo.



Asimismo, pidió a los grupos al interior de Estados Unidos que no piensen solo en sus intereses.



"¿Qué no podemos perdonar? ¿No podemos pensar que con nuestras actitudes, cerrazón, odios se está perjudicando a millones de personas?”, cuestionó.



Pese a sus declaraciones, deseó que se trabaje bien en la Cumbre y reiteró su respeto al presidente estadounidense, Joe Biden.