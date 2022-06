Juan Guaidó continuará con actos de calle pese a las agresiones recientes

La violencia de las últimas semanas, dijo, "no ha terminado", algo por lo que volvió a responsabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que no reconoce como legítimo y califica de dictadura

Caracas, 14 jun (EFE).- El opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este martes que continuará haciendo actos de calle en Venezuela pese a las agresiones sufridas en los últimos dos sábados, cuando recibió insultos, empujones y golpes durante visitas a los estados Zulia y Cojedes, en el oeste del país.



"No habrá amenaza ni instigación que nos saquen de cumplir con nuestro deber (...) No nos van a sacar de la calle (...) porque entendemos bien nuestra responsabilidad", dijo el exdiputado en una conferencia de prensa, en la que instó a los venezolanos a esperarlo "en cada rincón del país".

La violencia de las últimas semanas, dijo, "no ha terminado", algo por lo que volvió a responsabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que no reconoce como legítimo y califica de dictadura.



"Aquí no hay violencia de lado y lado (...) aquí hay todo un pueblo en Venezuela luchando por recuperar su normalidad", subrayó, para luego aclarar que no presentará denuncias por las agresiones ante la Fiscalía venezolana sino ante organismos internacionales al considerar que las instituciones del país "están secuestradas por al dictadura".



Sobre las elecciones primarias que prepara la oposición para 2023, de cara a las presidenciales de 2024, dijo que estas buscan unir al pueblo y serán un proceso abierto, sin explicar si podrán participar disidentes del antichavismo u opositores inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos políticos.



"Hoy puedo decir con certeza, hay unidad en venezuela, la vamos a consolidar con la gente en la participación de una primaria (...) es la consolidación de un proceso muy complejo, que vamos a lograr, no es una competencia de vanidades, es la consolidación de un acuerdo político", expresó.

Por otro lado, dijo respetar las elecciones presidenciales de Colombia, sin dejar de opinar sobre el inminente cambio en las relaciones con Bogotá, toda vez que los dos candidatos que se medirán este domingo en el vecino país han adelantado su intención de restablecer contactos con la Administración de Maduro.



"Reconocer a Maduro es reconocer a las disidencias de las FARC, al (grupo guerrillero) ELN, al terrorismo, al narcotráfico (...) es reconocer a violadores de derechos humanos", señaló y añadió que, no obstante, todo dependerá de las decisiones que tome quien finalmente resulte electo presidente de Colombia.