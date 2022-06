La NASA inicia en Florida un nuevo ensayo general de la misión I

La NASA revisará los datos del ensayo antes de definir una fecha para el lanzamiento del Artemis

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion acoplada inician este sábado en Florida (EE.UU.) un nuevo ensayo general antes del lanzamiento no tripulado de la misión Artemis I, que pretende establecer una base en la Luna para ampliar la exploración humana del espacio.

No Olvide Leer: La Casa Blanca crea un grupo de trabajo para luchar contra el acoso en redes



"¡Este fin de semana marca el comienzo de nuestra próxima prueba de plataforma de lanzamiento para la misión #Artemis I a la Luna!", resaltó en Twitter la NASA.



Según el cronograma marcado, a las 17.00 hora local de Florida (21.00 GMT), el equipo de lanzamiento llega a sus puestos y comienza la cuenta regresiva.

También Lea: El huracán Blas causa lluvias "torrenciales" en el occidente de México



El cronograma, divulgado este viernes en el blog de la misión, explica que también hoy se procederá al "llenado del tanque de agua para el sistema de supresión de sonido", así como al "inicio de encendido de la nave espacial Orion".



Asimismo, se realizarán los preparativos finales de los cuatro motores del gigantesco cohete SLS, de 98 metros de altura, aunque los motores no se encenderán durante esta prueba, añade el blog.



La prueba más "delicada" se hará este lunes 20 con las operaciones de llenado y vaciado de los tanques de combustible, que se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de la agencia espacial estadounidense.



Una teleconferencia para informar de los resultados de la prueba tendrá lugar el próximo martes, avanzó la NASA.



Los ingenieros del programa Artemis realizarán el cuarto intento de ensayo general este sábado en el Centro Espacial Kennedy, en la costa este de Florida, antes del lanzamiento no tripulado del megacohete SLS.



Durante el test general, los equipos de lanzamiento "ensayarán" las operaciones necesarias para cargar combustible en los tanques del cohete, así como realizar una cuenta regresiva completa de lanzamiento.



Con esta prueba, se trata de demostrar si funciona bien el drenaje de los tanques para darles la "oportunidad" de practicar los plazos y procedimientos que utilizarán en el lanzamiento real.



La NASA revisará los datos del ensayo antes de definir una fecha para el lanzamiento del Artemis I, la primera de una serie de misiones para establecer una base en la Luna para ampliar la exploración humana del espacio.



En abril pasado, la NASA se vio obligada a retrasar varias veces el proceso de ensayos debido a problemas técnicos y finalmente decidió devolver el cohete y la nave al edificio de ensamblaje de vehículos (VAB, por su sigla en inglés).



Ahora, tras los arreglos necesarios, el enorme cohete lunar de la Artemis I se encuentra en la plataforma de lanzamiento para realizar las pruebas definitivas.



Si la Artemis I será una misión no tripulada, la Artemis II llevará a los astronautas en un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna y la Artemis III prevé que aterrice personal de la NASA en la superficie lunar por primera vez en cincuenta años.

Además Lea: Brote de viruela del mono en países no endémicos supera los 2.000 casos



La agencia informó que espera llevar a la primera mujer y la primera persona de color a la superficie lunar para 2025.