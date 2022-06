López Obrador propondrá a Joe Biden un plan antiiflacionario conjunto

9:50 a.m.

Ciudad de México, 24 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este viernes que propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un plan conjunto para combatir la inflación en ambos países.



“Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente en la medida de nuestras posibilidades podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto”, aseveró el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Estas declaraciones se dan luego de que esta semana ambos países elevaran las tasas de interés en 75 puntos base para tratar de contener el aumento de precios.



La propuesta que el mandatario mexicano hará a Biden, dijo López Obrador, se enmarca dentro de las medidas que México ha implementado para atacar la inflación, en las que se incluye el control de precios de los combustibles, el aumento de producción en el campo y el compromiso de distribuidores y dueños de tiendas departamentales de no aumentar los precios de la canasta básica.



López Obrador señaló que busca que Estados Unidos haga una contribución a la economía de México. "Estoy seguro de que van a haber buenos resultados. (Biden) está preocupado por esa situación, por eso su propuesta de que se reduzca el precio de gasolinas", aseveró.



Sin embargo, se negó a dar más detalles de la propuesta que hará al mandatario estadounidense pues, dijo, prefiere llevarla primero a la Casa Blanca.

“Vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas. Es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos de aquí y de allá”, manifestó.



Sus declaraciones se dan luego de que el jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 7,88 % a tasa anual durante la primera quincena de junio, la más alta desde 2001.



El indicador creció 0,49 % respecto de la quincena anterior, además, el índice de precios subyacente alcanzó el 7,47 % a tasa anual y el no subyacente el 9,13 %.



Estos datos reflejan que la inflación general anual se mantiene en niveles no vistos desde 2001.