Murió López-Calleja, presidente de un gran conglomerado económico estatal cubano

López-Calleja trabajó para el Ministerio de Comercio Exterior, las FAR y la contrainteligencia militar, además de Gaesa

La Habana, 1 jul (EFE).- El alto militar cubano y presidente de uno de los mayores conglomerados empresariales estatales de la isla, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, murió este viernes de un paro cardiorrespiratorio, informaron medios oficiales.



López-Calleja, nacido en 1960, era exyerno de Raúl Castro, general de división, asesor del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).



Los medios oficiales Granma, Cubadebate y Juventud Rebelde hablaron de "profundo pesar" por la muerte de López-Calleja -considerado un hombre clave en el país, aunque frecuentemente en un segundo plano- del que destacaron "una brillante hoja de servicios a la patria y a la revolución cubana".



Según informó en su página web el PCC, López-Calleja trabajó para el Ministerio de Comercio Exterior, las FAR y la contrainteligencia militar, además de Gaesa. Era miembro del comité central del partido desde 2011 y desde el año pasado pertenecía a también a su núcleo duro, el buró político.



Participó asimismo en la Comisión Política Económica desde su creación en 2006 y en 2011 encabezó la comisión del Gobierno cubano para la atención a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, un proyecto de promoción económica.



Como estudiante ocupó diversos cargos en la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) y militó en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Cursó sus estudios universitarios en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con título de Oro.



Inició su actividad laboral en el Ministerio de Comercio Exterior y después en el Ministerio de las FAR (Minfar), donde ejerció de enlace del ministro con la dirección de Colaboración Económica del ministerio. Posteriormente fue jefe de sección y de departamento.



En 1990 pasó a prestar servicios en la contrainteligencia militar y, como muchos militares cubanos, cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola.



En 1996 se le designó para dirigir el Sistema Empresarial administrado por el Grupo de Administración Empresarial que agrupa entidades del Turismo, el Comercio Exterior e Interior, entre otras.



Recibió las medallas Ignacio Agramonte de primera clase, Combatiente Internacionalista de segunda clase, por la Victoria Cuba-RPA, Combatiente por la Producción y la Defensa, así como las distinciones Por el Servicio de las FAR.



Nacido el 19 de enero de 1960 en el municipio de Santa Clara, en la provincia central de Villa Clara, deja dos hijas de su matrimonio con Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro.