Panamá confirma el primer caso de viruela del mono y pide calma a la población

Ciudad de Panamá, 5 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este martes el primer caso de viruela del mono en un paciente de 30 años que se mantiene estable en aislamiento.

El paciente, un hombre de 30 años, está aislado en un hospital de Ciudad de Panamá y, hasta el momento, solo presenta fiebre, por lo que recibirá un tratamiento sintomático, según detallaron las autoridades.

El titular de la cartera de Salud afirmó a Efe que "no hay razón para alarmarse", puesto que la viruela del mono "ha demostrado en la faz del mundo que no es altamente contagiosa ni tiene una alta letalidad", lo que "da una tranquilidad a todos".

"Entonces esto no es igual, no se va a transformar posiblemente en una situación como la que se transformó el covid, por la misma característica de la enfermedad, que es autolimitada, se va sola. Ya se ha demostrado que la forma principal de contagio es a través de una relación o contacto íntimo (aunque) no se han descartado otras vías", agregó Sucre