Costa Rica impulsa un proyecto para solucionar la contaminación por plásticos

La contaminación por plásticos es uno de los retos ambientales más grandes de la humanidad

San José, 6 jul (EFE).- Costa Rica impulsa el proyecto "Paisajes sin plástico" una iniciativa que busca solucionar la contaminación por plásticos y retirar 200.000 toneladas de residuos plásticos no valorizables del ambiente para el año 2030, informaron este miércoles los organizadores.



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con las empresas Pedregal y CRDC Global lanzaron el plan que incluye la sensibilización hacia la ciudadanía, la coordinación de campañas de limpieza y reciclaje, así como la fijación de los residuos no valorizables en materiales de la construcción.

“Nuestra visión es convertir a Costa Rica en el primer país del mundo en solucionar el problema del plástico trágico. Contamos con aliados formidables y queremos organizar una campaña nacional en la que nadie se quede atrás participando en una solución histórica que podrá inspirar al resto del mundo”, afirmó el representante residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya.

Para las autoridades, la contaminación por plásticos es uno de los retos ambientales más grandes de la humanidad y representa un desafío importante para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que habitan cerca de ríos o dependen de ecosistemas costeros o marinos en Costa Rica.



Datos del Ministerio de Salud revelan que diariamente más de 40 toneladas de residuos plásticos no son recolectadas ni captadas por los sistemas de recolección y reciclaje, esto significa que 314.000 toneladas de residuos plásticos se han fugado al ambiente en lo que llevamos de este siglo. A estos plásticos no valorizables que escapan al ambiente se les llama “plástico trágico”.



El proyecto impulsará y coordinará una campaña de medios y una red de logística en todo el territorio nacional.



Se incluirán centros privados y municipales de acopio y reciclaje para que aumente el volumen de residuos valorizables que reciben, y para que sirvan como centros de transferencia de residuos no valorizables hacia una planta procesadora de la empresa Pedregal, ubicada en la provincia de Heredia (centro), donde serán transformados en materia prima para la construcción utilizando tecnología de CRDC.

La transformación de estos materiales plásticos no valorizables permitirá su reinserción en la industria de la construcción, donde serán utilizados en la fabricación de bloques y adoquines de concreto, concreto premezclado, asfalto, entre otros productos para la construcción.



La Fundación One se unió a la iniciativa para desarrollar una campaña de recaudación de fondos y dotar de incentivos materiales como compactadoras, así como para apoyar el financiamiento del traslado de residuos no valorizables a la planta procesadora.