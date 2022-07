Presidente de México reafirmará neutralidad sobre Rusia en reunión con Biden

Desde que estalló la invasión de Rusia a Ucrania, López Obrador ha manifestado su "neutralidad" y ha rechazado sanciones contra Moscú

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reafirmará su "neutralidad" sobre la invasión de Rusia a Ucrania en el encuentro que tendrá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, el próximo martes en la Casa Blanca.



"La postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica, porque las guerras solo producen sufrimiento", expresó este viernes López Obrador en su conferencia matutina en el Palacio Nacional.



Aunque la visita de López Obrador del 12 de julio se centrará en la migración y la inflación, periodistas lo cuestionaron sobre la postura que adoptará cuando Biden aborde el conflicto entre Rusia y Ucrania.



El mandatario reiteró que debe "apegarse" a "la política exterior que está establecida en la Constitución", que contempla el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.





"Desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad”, sostuvo.



Desde que estalló la invasión de Rusia a Ucrania, López Obrador ha manifestado su "neutralidad" y ha rechazado sanciones contra Moscú, lo que ha despertado críticas de senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos.



Pero el líder mexicano, que sí ha condenado la invasión, negó ahora que haya recibido presiones de la Casa Blanca.



"El Gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía, me consta, jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania", manifestó.



López Obrador también negó que su viaje a Washington afecte las relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.



Y reiteró que la guerra "fue un error" de las "cúpulas" políticas internacionales que no supieron negociar la paz, por lo que México promueve el cese al fuego y la paz.



La postura de López Obrador se manifiesta mientras los ministros de Exteriores del G20, del que México es parte, se reúnen en Indonesia, donde los cancilleres de Brasil y Argentina también han mostrado neutralidad con Rusia, e incluso se reunieron con el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, no se reunió con Lavrov, aunque el país ha mantenido una posición ambivalente.