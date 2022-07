Multada la periodista rusa que interrumpió noticiero con proclama antibélica

9:22 a.m.

La periodista se negó a retractarse pese a la nueva multa y calificó de "fabricadas" las acusaciones en su contra

La periodista rusa Marina Ovsyánnikova, que interrumpió en marzo pasado el principal noticiero de la televisión pública con unas proclamas antibélicas, fue multada este jueves con 50.000 rublos (unos 830 dólares) por una nueva protesta contra la campaña militar en Ucrania.



"Se declara a Ovsyánnikova culpable (...) y se le impone una multa de 50.000 rublos", dice la decisión judicial, citada por la agencia RIA Nóvosti.



La periodista fue sancionada por "desacreditar al Ejército" durante una acción frente al tribunal moscovita Basmanni el pasado 17 de julio, una acción por la que también resultó detenida durante varias horas.



"352 niños han muerto. ¿Cuántos más tienen que morir para que pare? (la intervención bélica en Ucrania)", se leían en la pancarta que portaba Ovsyánnikova en aquella ocasión.



La mujer, de 44 años, y redactora del Canal 1, interrumpió el 14 de marzo la emisión en directo del telediario nocturno (Vremia) realizando proclamas y blandiendo un cartel contra la ofensiva militar rusa en Ucrania.



"No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra", decía el cartel.



En aquella ocasión Ovsyánnikova ya fue multada con 30.000 rublos (500 dólares), además de perder su trabajo.



Este jueves, la periodista se negó a retractarse pese a la nueva multa y calificó de "fabricadas" las acusaciones en su contra.



"Creo que este proceso judicial está totalmente fabricado y organizado con el fin de atemorizarme a mí y a la gente en Rusia que no apoya esta guerra", afirmó en la sala del tribunal.