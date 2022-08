Costa Rica elimina la obligatoriedad de la vacuna anticovid e investigará compras

El mandatario aseguró que "compraron millones de dólares en vacunas en momentos en que la tasa de vacunación venía cayendo"

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles el fin de la vacunación obligatoria contra la covid-19 y que habrá una investigación acerca de los contratos firmados por el Gobierno anterior, pues considera que se adquirieron cantidades excesivas de dosis.



"Vamos a investigar por qué es que compraron tantísimas vacunas cuando la información era que se había saturado el mercado", expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.



El mandatario aseguró que "compraron millones de dólares en vacunas en momentos en que la tasa de vacunación venía cayendo" y lamentó que "ahora vamos a tener no sé cuánta plata botada probablemente en vacunas que no se van a usar y se van a vencer".



"Si damos detalles del contrato podemos terminar en la cárcel porque estaríamos violando un contrato redactado por la hija del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), una muy buena abogada porque representó a Pfizer y de ahí no sale una burbuja. Está sellado", dijo Chaves.



Según el mandatario, la confidencialidad a la que está sujeto el Gobierno en el contrato "puede dar la percepción de que un nivel de secretismo tan absoluto esconde la necesidad de mantener las cosas en la oscuridad".





El anterior Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) firmó contratos con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de vacunas contra la covid-19.



AstraZeneca completó las entregas pero en el caso de Pfizer, el Gobierno de Alvarado anunció el 7 de abril pasado, un mes de terminar su mandato, una "reorganización" de la estrategia de recepción de vacunas ante la existencia de suficientes dosis para el primer semestre de 2022.



Con esta decisión, se suspendieron las entregas de vacunas pendientes en el contrato de Pfizer hasta nuevo aviso.



Hasta ese momento, Costa Rica había recibido 7,4 millones de dosis de Pfizer, empresa con la que firmó dos contratos: el primero por 6 millones de dosis y el segundo por 3,5 millones de dosis.



La ministra de Salud, Joselyn Chacón, dijo este miércoles que próximamente divulgará los datos de cuántas vacunas se han colocado, cuántas hay disponibles y cuántas hacen falta por ser entregadas.



Tanto el presidente Chaves como la ministra Chacón anunciaron este jueves el fin, de inmediato, de la vacunación obligatoria contra la covid-19.



La ministra afirmó que dos integrantes de la Comisión Nacional de Vacunación, órgano técnico que ordenó la obligatoriedad de la vacunación en 2021, tenían sus nombramientos vencidos y que, por consiguiente, lo actuado desde 2020 es nulo.



Según Chacón, había una intención de la Comisión de "obligar a la gente a vacunarse para gastar las vacunas", lo cual en un principio ella no quería creer pero dijo que ahora "lo veo de otra manera".



"Soy provacunas, creo que salvan vidas y voy a seguir incentivándolas pero sin obligar", apuntó.



Chaves prometió cuando comenzó su mandato el pasado 8 de mayo que eliminaría la obligatoriedad de la vacuna anticovid.