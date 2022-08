Vicepresidente de Panamá asistirá a toma de posesión de Gustavo Petro

Según el gobierno panameño será un vuelo privado, que no representa costo para el Estado, para sofocar la oleada de protestas al alto costo de la vida

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, viajará mañana a Bogotá para representar al presidente Laurentino Cortizo en la investidura de Gustavo Petro como nuevo mandatario de Colombia, informó este sábado el Gobierno panameño.



"La designación de Carrizo Jaén, al más alto nivel, reafirma las excelentes relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia, uno de los principales socios comerciales de nuestro país", detalló el comunicado.



De acuerdo con la agenda oficial, el vicepresidente asistirá al acto de posesión de Gustavo Petro, que tendrá lugar este domingo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.



Carrizo partirá a la capital de Colombia junto con la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata. Ambos viajarán en "horas de la mañana del domingo" y volverán "en horas de la noche, una vez concluidos los actos protocolares".

Leer más: Daniel Ortega no fue invitado a toma de posesión de Colombia por ser dictador y antidemocrático



Será "un vuelo privado, que no representa costo para el Estado" y el viaje "no incurrirá en gastos de viático y personal de prensa" debido al "plan de austeridad" anunciado por el Gobierno panameño para sofocar la oleada de protestas contra el alto costo de la vida, durante el pasado mes.

Dicho plan incluye una reducción del 10 % la planilla estatal, un "programa de retiro voluntario de servidores del sector público", suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley; la restricción de asignaciones de nuevos teléfonos celulares en entidades de gobierno; y que ningún auto oficial podrá cargar combustible los días viernes salvo que tenga autorización similar al salvoconducto", entre otras medidas.



En la delegación oficial de Panamá también participa la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, quien ya viajó a Bogotá, detalló el Gobierno.