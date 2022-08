Bukele reacciona en Twitter tras el allanamiento a la casa de Trump por el FBI

Trump anunció la tarde de este lunes en su sitio web el allanamiento

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó este lunes con un mensaje en Twitter sobre el allanamiento a Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente estadounidense Donald Trump tiene en Palm Beach, en el sureste de Florida, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).



"¿Qué diría el Gobierno de los EE.UU. si NUESTRA Policía allanara la casa de uno de los principales posibles contendientes de NUESTRAS elecciones presidenciales de 2024?", publicó Bukele en dicha red social, en la que también adjunto un texto relacionado con el allanamiento del portal web Thirty Mile Zone (Zona de Treinta Millas).



Trump anunció la tarde de este lunes en su sitio web el allanamiento.



"Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI", escribió el exmandatario estadounidense.





De acuerdo con medios como CNN, se trata de una orden de allanamiento que la entidad federal cumple en la residencia Mar-a-Lago sin que se conozcan hasta el momento las razones.



En el comunicado, Trump afirma que "nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos".



"Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada", señala.



Acusa Trump a la Fiscalía de "mala conducta" y denuncia la "militarización del sistema de Justicia" y el "ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024", dice en su sitio web, que encabeza las palabras "Save America".



El presidente 45 de los Estados Unidos (2017-2021) dijo además, sin explicar las razones del allanamiento, que "la anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas".



El Gobierno del presidente Bukele se mostró cercano a la Administración del expresidente Trump y el mandatario salvadoreño mantuvo una relación estrecha con su embajador -en su momento- en territorio salvadoreño, Ronald Johnson.



No obstante, la relación de El Salvador con Estados Unidos cambió con la llegada del presidente Joe Biden y actualmente es tensa por algunas decisiones tomadas por Bukele que han sido criticadas por la Administración de Biden.