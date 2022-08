Vehículos incendiados y bloqueos en estado mexicano de Baja California

Ciudadanos de Tijuana reportaron en redes sociales la presencia de hombres armados y encapuchados despojando a conductores de sus vehículos, para prenderles fuego

Al menos 19 vehículos, entre autos particulares, unidades de transporte público y de carga, fueron incendiados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada, este viernes en el estado mexicano de Baja California, frontera con Estados Unidos, dando paso a la ola de violencia que esta semana azotó a varios estados de México.



Los bloqueos y los vehículos incendiados, que ocurrieron casi de manera simultánea, se dieron en avenidas principales de ciudades como Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, todas en Baja California, según reportaron, mediante videos, usuarios de redes sociales.



Ante tales acciones, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lamentó los hechos y adelantó que ya había algunos detenidos.



"Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados", apuntó Ávila en un mensaje en Twitter.

Decenas de ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales la presencia de grupos de hombres armados y encapuchados en varios puntos de la ciudad de Tijuana, donde despojaron a conductores de sus vehículos, para prenderles fuego.



El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Fernando Sánchez, confirmó en transmisión oficial que fueron 12 los autos incendiados en Tijuana, que fueron atendidos por bomberos y que hasta el momento no han había reportes de personas heridas o muertas.



En tanto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, dijo en un mensaje en redes sociales que como autoridades no van a permitir "que ningún solo tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas".



Además, lanzó un mensaje al crimen organizado: "Le decimos que Tijuana se va a mantener cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren sus facturas a quienes no les pagaron sus deudas, no a las familias ni a los ciudadanos".



Los hechos en Tijuana y en otras ciudades de Baja California se dieron un día después de la jornada violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 11 muertos, 12 heridos y varios negocios y vehículos incendiados, en la misma semana en la que se registraron esos actos violentos en los estados de Jalisco y Guanajuato.



Precisamente en Guanajuato, este viernes nuevamente se registraron bloqueos de vialidades y vehículos incendiados en varios municipios del estado tras un enfrentamiento entre policías y delincuentes.



Esta serie de hechos reflejan la ola de violencia de México, que registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.