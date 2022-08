Guaidó critica el silencio del embajador colombiano ante la crisis en Venezuela

11:15 a.m.

Benedetti subrayó que la prioridad es retomar las relaciones diplomáticas y, luego, "empezar a restablecer las comerciales que son las más importantes"

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó criticó este lunes que, a su llegada a Caracas el domingo, el nuevo embajador de Colombia, Armando Benedetti, no hablara sobre temas que afectan a los venezolanos, como la migración, la emergencia humanitaria, la defensa de derechos humanos, los "presos políticos", entre otros.



En su cuenta de Twitter, Guaidó enumeró algunos de los principales temas sobre los que esperaba que el diplomático se pronunciara en su primera visita a la nación petrolera, tras ser nombrado embajador por el presidente Gustavo Petro.



"A su llegada a Venezuela, el embajador enviado por el presidente Petro no habló sobre 7 millones de migrantes y refugiados, Colombia recibe la mayoría, emergencia humanitaria compleja, desplazamiento de comunidades indígenas por grupos terroristas, elecciones libres", apuntó el antichavista.



Cuestionó también que Benedetti no mencionara el "ecocidio en curso en el Amazonas venezolano", el "tráfico y trata de personas, la "protección de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro" a disidencias de las FARC y el ELN", además de la pobreza, y las denuncias en instancias internacionales por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.





El exdiputado recordó que Benedetti fue designado por un presidente electo democráticamente y que es por ese derecho por el que luchan los venezolanos.



En declaraciones a su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Benedetti aseguró que viene a quedarse y que su agenda de trabajo iniciaría hoy, cuando tiene previsto reunirse con el canciller venezolano, Carlos Faría, y presentar sus credenciales a Maduro.



"Una vez presente mis credenciales ante el presidente Maduro, quedan restablecidas completamente las relaciones entre Venezuela y Colombia", afirmó Benedetti.



Indicó, también, que tiene previsto conversar con el mandatario venezolano sobre la fecha de un futuro encuentro con Petro.



Subrayó que la prioridad es retomar las relaciones diplomáticas y, luego, "empezar a restablecer las comerciales que son las más importantes" y para las que hay "varias ideas".



Además, manifestó su compromiso con los colombianos que residen en Venezuela que, aseguró, fueron "abandonados", y apuntó que se reabrirán "gradualmente" los consulados de Colombia en Caracas, San Cristóbal y Maracaibo.