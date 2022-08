Una cámara de vigilancia captó al sospechoso cuando intentó encender un cóctel molotov y arrojarlo a un negocio cercano

Un individuo que vestía equipo táctico y estaba armado con un rifle y explosivos mató a dos personas e hirió a tres transeúntes y dos policías el domingo por la noche en Phoenix, Arizona, informaron este lunes las autoridades.



El incidente ocurrió cerca de las 08.30 de la noche, hora local, en el norte de la ciudad.



El hombre, que aún no ha sido identificado, salió de un motel de la zona vestido con un chaleco táctico y un casco y comenzó a disparar al azar, dijo el sargento Vincent Cole de la Policía de Phoenix, citado por la cadena Fox.



Una cámara de vigilancia captó al sospechoso cuando intentó encender un cóctel molotov y arrojarlo a un negocio cercano. El explosivo se apagó.



Luego, el hombre disparó contra un automóvil que se detuvo en un estacionamiento del área. Una pareja que viajaba en el vehículo murió a causa de los disparos.



Cole explicó que los policías que respondieron a los llamados de emergencia fueron recibidos con disparos. "Se produjo un intercambio de disparos que resultó en lesiones de dos de nuestros oficiales", precisó.



Un oficial recibió un disparo en el hombro y el segundo fue alcanzado por metralla, incluso en la cara. Ambos oficiales fueron hospitalizados y se espera que se recuperen.



El atacante también murió y la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinará la causa de su muerte, “pero parece que se quitó la vida”, indicó la Policía.



“Al sospechoso se le encontraron un rifle, varios cargadores, artefactos incendiarios, una máscara de gas y un casco a poca distancia”, añadió.



Los nombres de las víctimas no han sido revelados.



La jefa del Departamento de Policía de Phoenix, Jeri Williams, cuestionó los actos de violencia que azotan la ciudad. “Este no es un problema de la Policía de Phoenix; es un problema de la comunidad. ¿Si no es ahora, cuando?", dijo.



La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos anunció este lunes que se unió a la investigación.