Sube a 6.8 millones el total de migrantes de Venezuela, según estimaciones

EL Ejecutivo venezolano, que no confía en estos datos, informó que casi 30.000 ciudadanos han regresado al país con el gubernamental "Plan Vuelta a la Patria" desde 2018

Más de 6,8 millones de venezolanos salieron de su país de origen en los últimos años, según la última actualización, difundida este lunes, de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).



La R4V es un mecanismo de coordinación regional coliderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para responder al desplazamiento de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe.



Según un mensaje de la coalición publicado en Twitter, "el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela sigue en aumento. A agosto de 2022, 6.805.209 de personas salieron de Venezuela. El 84 % (5.745.664) vive en América Latina y el Caribe".



El dato, con fecha de corte del 5 de agosto, supone un aumento del 9,7 % (660.000 personas) frente al último reporte ofrecido en julio que daba cuenta de 6,15 millones de migrantes.



"Estas cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implican identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según (...) cada gobierno", dice la plataforma en su página web.



El período de medición disponible arranca en febrero de 2018, cuando se tenía información de 1,2 millones de migrantes, y culmina en agosto de 2022 con el último reporte disponible.



La R4V aclara que como "muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto".



Colombia, con 2,5 millones de venezolanos, lidera la acogida de esta población, seguida por Perú con 1,3 millones, Ecuador y Chile con cerca de medio millón de personas cada uno, y Brasil con casi 360.000.



La plataforma indica, además, que hasta 2019 había cerca de medio millón de venezolanos en Estados Unidos y que a enero de este año el total de migrantes del país caribeño que se habían radicado en España llegó a 438.000.



No obstante, la entidad no facilita cifras de los retornados desde que comenzó a informar sobre los venezolanos que salen del país.



Por su parte, el Ejecutivo venezolano, que no confía en estos datos, informó este fin de semana que casi 30.000 ciudadanos han regresado al país con el gubernamental "Plan Vuelta a la Patria" desde 2018.



Hasta el momento, se desconoce el número de personas que regresaron a Venezuela, al margen del plan implementado por el Gobierno.