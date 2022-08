El papa recuerda que "la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento 'no matarás' se refiere tanto al inocente como al culpable"

El papa Francisco hizo un nuevo llamamiento contra la pena de muerte, de la que dijo que "no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza", en el vídeo que se publica cada mes con las intenciones de oración, esta vez para las de septiembre.



"Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza", comienza Francisco que siempre se ha expresado en contra de la pena capital.



El pontífice añade que "desde un punto de vista jurídico, no es necesaria" pues "la sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse".



"Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial", añade Francisco.





Por otro lado, explica, "moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don más importante que hemos recibido: la vida" y recuerda "no olvidemos que, hasta el último momento, una persona puede convertirse y puede cambiar".



Respecto a la doctrina católica, el papa recuerda que "la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento 'no matarás' se refiere tanto al inocente como al culpable".



Por ello, el papa lanza un llamamiento "a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo" y pide rezar "para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo".



Los vídeos del papa son una iniciativa que nació durante este pontificado y que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración del papa.