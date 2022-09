Caravanas salen cada 24 horas del sur de México buscando permisos temporales

Los migrantes que van en este nuevo contingente pidieron al Gobierno mexicano que los deje llegar y transitar por territorio nacional para llegar a la frontera norte

Cada 24 horas se organizan y salen caminando caravanas con migrantes de al menos una decena de países que ingresan de manera irregular por la frontera sur de México con Guatemala para tratar de legalizar su situación de tránsito en el país y poder llegar a la frontera con Estados Unidos.



Este sábado, 2 grupos de personas salieron de las oficinas de regularización migratoria y la segunda del parque central para dejar la ciudad de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, y lograr llegar hasta el municipio de Huixtla a unos 50 kilómetros donde se encuentra una última caravana de personas que se encuentran descansando.



Los migrantes que van en este nuevo contingente pidieron al Gobierno mexicano que los deje llegar y transitar por territorio nacional o en su caso que les puedan otorgar un permiso temporal para llegar a la frontera norte.



“Tenemos que caminar unos 300 kilómetros para poder llegar a San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, donde han pasado cientos de migrantes y les han otorgado este documento que les ha permitido avanzar”, Emanuel Lizardo Barrios, migrante venezolano.

Leer más: Casi 10.000 inmigrantes han sido enviados de Texas a "ciudades progresistas”



Este suramericano indicó que en Tapachula las autoridades los tienen encerrados en la estación migratoria y no les otorgan ningún documento de viaje. Además les dicen que tienen que salir por la frontera más cercana, que es Guatemala.



En esta caravana de migrantes, en la que caminan unos 200 en masa y otros grupos de 30, 20 y 10 que buscan alcanzarlos, van niños con discapacidad e incluso de meses que son transportados en carriolas bajo la amenaza de fuertes lluvias que se van a encontrar sobre el tramo carretero Tapanatepec-Tapachula.



Tony Marín, otro venezolano, sostuvo que su única petición es que les brinden libre tránsito por México.



“Nosotros estamos saliendo porque queremos llegar a la zona donde dan los papeles, para proseguir con nuestro destino que es Estados Unidos, no queremos que nos den más cosas, no venimos afectar a nadie”, compartió.



Algunos migrantes que no llevan suficientes recursos solicitaron a los organismos internacionales que les ayuden con la donación de agua o algunos "kits" para los niños que van deshidratados e incluso enfermos en esta travesía.





El grupo pasó el primer retén alrededor del mediodía sin ningún contratiempo por lo que continuaron su camino por la carretera costera que conduce a la capital del país.



Esta caravana tiene planeado llegar este fin de semana al municipio de Huixtla para poder descansar y seguir su camino a otros municipios de la ruta migratoria.



El grupo de migrantes que salió el viernes por la mañana se encuentra descansando en el domo techado del barrio Guadalupe del municipio de Huixtla, y también tienen la idea de poder llegar a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.



Las autoridades mexicanas han reforzado un retén en la comunidad de Madre Vieja con más personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), para tratar de contener el flujo de migrantes que han salido caminando desde Tapachula para evitar que llegue a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.