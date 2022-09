"Nosotros no hemos venido a perjudicar al país", afirmó Castillo y aseguró que se mantiene "firme para conducir los destinos" de Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó este lunes las imputaciones por presunta corrupción en tres de los seis casos abiertos en su contra durante una diligencia que se desarrolló en la sede de la Fiscalía de la Nación, según declaró el mandatario a la salida del Ministerio Público.



"Hemos negado tajantemente y rechazado las imputaciones", expresó el jefe de Estado y añadió que, "una vez que se acopie la información en todas las investigaciones", irá "nuevamente a declarar".



Castillo acudió al despacho de la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, para responder sobre los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal a raíz del despido del exministro del Interior Mariano González.



También de la licitación que hizo la empresa estatal Petroperú para la compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum y de las presuntas irregularidades en las normas aprobadas a favor del distrito de Anguía, en la norteña provincia de Chota, de la que es oriundo Castillo.



El jefe de Estado añadió que va a seguir "dando la cara" y acudiendo a las citaciones de la fiscal cuántas veces sea necesario.





"Nosotros no hemos venido a perjudicar al país", afirmó Castillo y aseguró que se mantiene "firme para conducir los destinos" de Perú.



Minutos antes, en declaraciones ante un grupo de seguidores que lo acompañó a la diligencia en la Fiscalía, Castillo manifestó que había acudido a decirle a Benavides que niega "rotundamente esas falsas imputaciones".



"Ustedes saben cuál es nuestro trajinar, de dónde hemos venido", añadió Castillo a sus simpatizantes y aseguró que no va a "bajar la guardia" porque "Perú necesita que sus autoridades estén para responder a las grandes necesidades" del país.



El abogado de Castillo, Benji Espinoza, agregó, en declaraciones a la prensa que el mandatario ha establecido que "es completamente inocente de todos los cargos que falsamente le atribuyen".



Añadió que no ha tenido "ninguna vinculación para favorecer en la compra de biodiésel", así como tampoco "el presidente no encumbre, encubrió ni encubrirá a nadie" en el caso de Mariano González.



El exministro del Interior acusó a Castillo de haberlo despedido para obstaculizar la captura del exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez, prófugos del caso de supuesta organización criminal abierto contra el mandatario.



Castillo "no se esconde, da la cara, el presidente va a la Fiscalía, ha elegido colaborar con las investigaciones, lo va a hacer cuantas veces sea llamado", expresó su abogado.



Durante la audiencia de declaración de indagatoria, también participó la Procuraduría General del Estado y, a la salida de la misma, el mandatario regresó al Palacio de Gobierno con un fuerte resguardo policial y de agentes de seguridad del Estado.