Comienza la cuenta regresiva para la reapertura de la frontera colombo-venezolana

Colombia y Venezuela reabrirán el próximo 26 de septiembre la frontera que une a ambos países, tras siete años cerrada al paso vehicular, según el anuncio hecho este viernes por los respectivos Gobiernos, que aseguraron, además, que se reanudará la conexión aérea, suspendida desde que comenzó la pandemia por la covid-19 en marzo de 2020.



El anuncio, hecho simultáneamente por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el venezolano, Nicolás Maduro, supone un paso más hacia la normalización plena de las relaciones diplomáticas, rotas en 2019, cuando el entonces mandatario de Colombia, Iván Duque, reconoció al opositor Juan Guaidó como jefe de Estado interino del país vecino.



Twitter fue la vía elegida por Maduro y Petro para dar a conocer la noticia, casi a la misma hora y en términos similares.



"El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países", escribió Petro, quien destacó que con este paso se confirma "el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad".





"Me alegra mucho anunciar que a partir del 26 de septiembre daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos reinician con buen pie", manifestó por su parte Maduro.



A finales de agosto, Maduro adelantó que su Gobierno y el del país vecino trabajaban en comisiones técnicas y especializadas para garantizar una reapertura "progresiva, productiva y feliz" de la frontera que comparten, que mide 2.219 kilómetros.

PROMESA CUMPLIDA, ALTAS EXPECTATIVAS

Con la llegada de Petro al poder el pasado 7 de agosto, el acercamiento binacional se produjo de inmediato y la reapertura de la frontera fue la promesa estrella de sendos presidentes, conocedores de lo que supondrá el histórico hecho para el comercio y el intercambio de productos.



Y este compromiso adquirido por Petro y Maduro se hará realidad poco más de mes y medio después de que el colombiano tomara posesión de su cargo, un hecho que levantó grandes expectativas entre empresarios de ambos lados de la frontera, conscientes de que la apertura supondrá un importante estímulo de su economía.



Según estimaciones de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), con la apertura de la frontera, el intercambio comercial llegará a los 1.200 millones de dólares este año.



Del total proyectado, se prevé que se comercialicen unos 876,25 millones de dólares entre agosto y diciembre, un incremento del 317 % respecto al mismo periodo de 2021, cuando se intercambiaron 210 millones.



El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russián, dijo recientemente a Efe que se abre la posibilidad de que empresarios colombianos inviertan o funden empresas en Venezuela, y viceversa.



"Hay una complementariedad entre las dos economías (...), hay una necesidad. Hay productos que aquí se producen que se necesitan allá y (otros que se) producen allá que se necesitan acá", aseguró.

RELACIONES DE IDA Y VUELTA

El mes pasado, se cumplieron siete años del cierre de la frontera al paso vehicular ordenado por Maduro en 2015, en medio de las tensiones políticas con el Gobierno del entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



Con Santos en la Presidencia colombiana, las relaciones binacionales pasaron por etapas intermitentes, de mayor o menor tensión, hasta que el colombiano entregó el testigo a su sucesor, Iván Duque, en agosto de 2018.



Y con Duque en el poder, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas luego de que Guaidó intentara entrar en Venezuela al frente de una caravana de ayuda humanitaria que partió de la ciudad colombiana de Cúcuta.



El reconocimiento de Duque a Guaidó tensó aún más la relación entre ambos países y, particularmente, entre sus mandatarios, entre los que no cesaron las acusaciones hasta la llegada de Petro.



Después del anuncio de la reapertura, lo siguiente que esperan los migrantes venezolanos en Colombia y los colombianos en Venezuela es que comiencen a funcionar los respectivos consulados, ya que son millones de personas las que, como consecuencia de la ruptura de relaciones, no pudieron renovar sus documentos personales por no contar con las instituciones diplomáticas destinadas a tal fin, por lo que se encuentran en situación irregular.