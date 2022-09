Blinken llega a México para encuentro económico y reunión con López Obrador

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, arribó este lunes a la capital mexicana para una reunión económica y un encuentro con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un viaje que, dijo, “promoverá la prosperidad" para Norteamérica.



“Estados Unidos y México comparten una frontera y profundos lazos culturales y económicos. Este viaje promoverá la prosperidad hoy y en el futuro para las personas de ambos países”, compartió en Twitter al inicio de su viaje.

Looking forward to visiting our neighbors to the south for the U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue. The U.S. and Mexico share a border and deep cultural and economic ties. This trip will advance prosperity today and into the future for the people of both our countries. pic.twitter.com/bnkOS830vR