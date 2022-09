Bukele anuncia la apertura de la oferta de compra anticipada de bonos salvadoreños

"Todos los poseedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria" agrego Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este lunes la apertura de la oferta de compra anticipada de su deuda en bonos con vencimiento para 2023 y 2025, con un monto máximo de 360 millones de dólares.



"Hoy hemos lanzado oficialmente la oferta de compra de toda nuestra deuda externa con vencimiento de 2023 a 2025", publicó el mandatario en Twitter.

Hoy hemos lanzado oficialmente la oferta de compra de toda nuestra deuda externa con vencimiento del 2023 al 2025 🇸🇻



Todos los poseedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria.



Más información, aquí: https://t.co/c6IidSSyRD — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 12, 2022

Agregó: "Todos los poseedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria".



Bukele compartió en su publicación el enlace al anuncio oficial, que señala que la oferta se extenderá hasta el 20 de septiembre, mientras que su liquidación se estaría realizando el día 22.



El boletín indica que la operación estará sujeta a "un importe total que no exceda de 360.000.000 dólares para comprar el importe principal de los bonos aceptados en la subasta y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos".





El Salvador ofrece un precio de 910 dólares por cada 1.000 dólares de bonos con vencimiento en 2023 y 540 por cada 1.000 dólares en bonos de 2025.



En otro tuit en inglés, el presidente salvadoreño indicó que "el objetivo es comprar en el mercado toda la deuda disponible desde 2023 hasta 2025 (considerando que hay una parte importante de ella que no está disponible para la compra)".



"El precio de compra no incluye los intereses devengados y no pagados aplicables hasta (pero excluyendo) la fecha de liquidación", indica la nota y agrega que "en la fecha de liquidación, los tenedores también recibirán los intereses devengados de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra".



Entre 2023 y 2025 se vencen bonos salvadoreños por 1.200 millones de dólares, de acuerdo con el Registro Estadístico de las Emisiones de Valores de la República de El Salvador de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).



El Gobierno de El Salvador contrató como intermediario en esta operación al Deutsche Bank Securities.



En una entrevista con Efe a inicios de agosto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que "los inversionistas tienen dos opciones: vender con la compra anticipada que se lanzará o mantener hasta su vencimiento y El Salvador va a cumplir".



Sostuvo que la "operación está totalmente enmarcada en las reglas del mercado, no violenta las cláusulas contractuales de nuestros bonos y además incrementa la confianza de nuestros inversionistas".



A petición del Gobierno de Bukele, el Congreso habilitó el "uso de los derechos especiales de giro", que se encuentra en el Banco Central de Reserva (BCR) por 365 millones, y de un préstamo por 200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la compra anticipada de los bonos.



Las principales agencias calificadoras han reducido la nota de riesgo de El Salvador a raíz de las crecientes necesidades de financiación del Gobierno salvadoreño.



La agencia calificadora Moodys redujo a inicios de mayo la nota de El Salvador de emisor en moneda extranjera a largo plazo ante la posibilidad de un impago de la deuda que el país debe amortizar en 2023 y 2025 y la falta de un "plan creíble" para enfrentar la situación.