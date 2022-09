Un muerto y saqueos a 30 camiones en una protesta de pequeños mineros en Colombia

11:43 a.m.

La manifestación la protagonizan mineros de Cáceres, quienes protestan por los operativos que las autoridades desarrollan en esa zona contra la minería ilegal

Un joven muerto, 4 conductores lesionados y 30 camiones saqueados deja una protesta de pequeños mineros que bloquean una carretera de la región colombiana del Bajo Cauca Antioqueño, informó este viernes la Policía.



El director de la Policía colombiana, el mayor general Henry Armando Sanabria, dijo a periodistas que un muchacho que chocó su motocicleta con un árbol atravesado en la carretera murió porque no fue posible trasladarlo a un hospital.



El alto oficial explicó que la Troncal del Atlántico, entre los municipios de Tarazá y Cáceres, tiene obstrucciones en 10 lugares por lo que camiones y otros vehículos no pueden circular normalmente.



"Se han colocado elementos sobre las vías que han puesto la seguridad alimentaria y de las personas de la región en peligro. Además un menor de edad murió por culpa de los bloqueos, no se le pudo brindar atención médica a tiempo", detalló.

La manifestación se inició hacia el mediodía del miércoles y la protagonizan mineros de Cáceres, quienes protestan por los operativos que las autoridades desarrollan en esa zona contra la minería ilegal.



El director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Anderson Quiceno, dijo a periodistas que 30 camiones fueron saqueados y 4 de los ocupantes resultaron heridos.



"Cuatro conductores heridos por defender sus vehículos y la mercancía. La turba arremetió con ellos. Tenemos más o menos pérdidas de 120.000 millones de pesos (unos 27 millones de dólares de hoy) en lo que va transcurrido del paro en esa zona", explicó.





Igualmente, aseguró que de las 350.000 toneladas transportadas ya se perdieron 2.000 en productos perecederos y 1.000 en los saqueos.



Por otro lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo este viernes que la directriz es dialogar con las comunidades afectadas.



Recordó que los ministros del Interior, Alfonso Prada, y la de Minas, Irene Vélez, han dialogado con los alcaldes de Tarazá y Cáceres, para solucionar la situación.



"Lo primero es el diálogo, pero solo si estos bloqueos persisten por la vía de la fuerza, habrá que proceder", aseguró Velásquez.