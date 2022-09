Rusia dice que Occidente "no es neutral" y dice que respetará referendos de Ucrania

El ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, insistió en la retórica de que Europa ha permitido que florezca una "rusofobia" y un "racismo" que ha desembocado en la actual guerra en Ucrania

El gobierno ruso dijo este sábado en la ONU que Occidente (Estados Unidos y la Unión Europea) "no es neutral, sino parte del conflicto", en palabras de su ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, que aseguró que su país "respetará los resultados" de los referendos en las regiones de Ucrania que estos días votan su posible anexión a Rusia.



Tras pronunciar su discurso ante la Asamblea General, Lavrov compareció en una sala de prensa abarrotada de periodistas donde esquivó muchas preguntas e insistió en la retórica de que Europa ha permitido que florezca una "rusofobia" y un "racismo" que ha desembocado en la actual guerra en Ucrania, lanzada supuestamente en auxilio de la minoría rusa.



Preguntado por el posible recurso a las armas nucleares, sugerido por el presidente Vladímir Putin esta misma semana, Lavrov no quiso añadir leña al fuego y precisó que ese recurso está claramente regulado por la doctrina de seguridad nuclear, y dijo desconocer las supuestas amenazas de ataques que habría proferido algún responsable estadounidense según cuáles sean los resultados de los referendos.



En cuanto a la huida de miles de rusos varones tras decretarse la movilización de 300.000 reservistas, echó mano de la ironía y dijo a la periodista si acaso ella no conocía el principio de "la libertad de movimiento".

La rueda de prensa duró casi una hora, y las ideas más repetidas por Lavrov fueron las de la "rusofobia" que, según él, se practica en Europa desde hace años, primero en los países bálticos contra las comunidades étnicamente rusas y ahora en Ucrania.



Según él, en Europa se practica una "dictadura" en lo relativo a Rusia, y explicó cómo en esta Asamblea General un representante de Chipre vio prohibida su reunión con diplomáticos rusos "por órdenes de la Unión Europea", y aseguró que otros dos países europeos le pidieron reunirse con él pero le rogaron no hacerlo publico por miedo a represalias de otros estados de la UE.

GUIÑOS AL TERCER MUNDO

Lavrov dijo que el Consejo de Seguridad, máximo órgano de la ONU, está dominado por los países occidentales y que es hora de que países como Brasil o India, además de alguno que represente al continente africano, tengan asiento permanente en el Consejo.



Criticó a los países occidentales por supuestamente presionar a los países de Latinoamérica, África y Asia para alinearse con ellos en el conflicto de Ucrania: "La filosofía de ´ellos o nosotros´ no ha desaparecido en Europa", dijo, y consideró que eso mismo ha sucedido en la misma Ucrania, donde se ha obligado a su pueblo a caer en brazos de Occidente y contra Rusia.



En un claro guiño a China e India, dos países que desde el comienzo de la invasión se han mostrado equidistantes y han evitado criticar a Rusia, Lavrov criticó también la reciente doctrina de la OTAN expresada en la última cumbre de Madrid y que extiende el concepto de seguridad de sus miembros ya no solo al este de Europa, sino "a la región indopacífica y al mar de China".

RECLAMACIÓN DE UNA ONU MULTIPOLAR

En su intervención previa ante la ONU, Lavrov no cargó contra la ONU ni sus estructuras, sino que más bien reclamó una nueva arquitectura mundial que refleje el multilateralismo sobre el que supuestamente se basa Naciones Unidas: "Se acabó el modelo unipolar del mundo".





Lavrov dijo que desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se había arrogado el derecho a intervenir donde creyera necesario -citó los casos de Irak, Serbia y Afganistán- y se preguntó de forma retórica: "¿Mejoró su situación? ¿Viven ahora mejor?".



Estados Unidos "consideran el mundo entero como su patio trasero", recalcó.



"Quieren privatizar la secretaria (de la ONU) con una narrativa neoliberal -expuso- , pero nosotros pedimos que se siga la carta fundacional y se refleje una represtanción geográfica para que no haya un país que domina la secretaría".