Con "certezas" o "esperanzas", unos 2.400 brasileños votan desde Uruguay

Los brasileños radicados en el Uruguay hicieron fila para ingresar al local donde, sin mayores demoras, pudieron ejercer su voto consular

Con "certezas" o "esperanzas" de que sus respectivos candidatos triunfen en primera vuelta, unos 2.400 brasileños residentes en Uruguay acudieron este domingo a votar en el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño (ICUB) en Montevideo.



Vestidos en algunos casos con la camiseta verdeamarela de la selección de fútbol y en otros con prendas de color rojo, distintivo del Partido de los Trabajadores (PT), los brasileños radicados en el país rioplatense hicieron fila para ingresar al local donde, sin mayores demoras, pudieron ejercer su voto consular.



La votación, que está distribuida en cuatro mesas dentro del ICUB, ubicado sobre la principal avenida del centro de la capital, comenzó a las 8.00 hora local (11.00 GMT) y se extenderá hasta las 17.00 (20.00 GMT).



A pocas horas de abierto el local y en el marco de una jornada primaveral y soleada, entre los votantes el espíritu era de tranquilidad y, en ciertos casos, de alegría de que finalmente llegara el día en que 156,5 millones de electores están convocados a las urnas en Brasil y unos 615.000 a distancia desde otros países.

Así lo manifestó sonriente a Efe Fabiane, brasileña que reside en Uruguay hace un año y cuatro meses, quien acorde a su apariencia, con una blusa roja y labios pintados del mismo color, dijo estar "segura" de que Luiz Inácio Lula da Silva ganará en la primera vuelta.



Otra fue la respuesta de Marta Ferrera, quien, también vestida con una camisa "vermelha" (roja), remarcó que en su caso no tiene la certeza pero sí la "esperanza" de que el expresidente y líder del PT salga victorioso en el primer turno de este domingo.



Ferrera, que reside en Uruguay hace 25 años y aseguró haber votado siempre por el partido del exmandatario izquierdista, dijo que sí tiene certeza de que, si no se da este domingo, Lula ganará en una segunda vuelta, que se realizaría el 30 de octubre.



"Es una esperanza. Esperanza de un cambio, de volver a ver a Brasil crecer, esa es la esperanza, venimos de una trayectoria muy difícil estos últimos años", remarcó.



Una visión completamente distinta expresó en tanto Grazie Paganot, quien, vistiendo la camiseta "Canarinha", estimó que el actual presidente, Jair Bolsonaro, será quien gane en la primera vuelta.



"El Brasil precisa a Bolsonaro en el Gobierno porque él fue tan bueno durante todo el mandato, esos tres años, casi cuatro. Lo que queremos es que él continúe para que Brasil se convierta en la mayor potencia mundial", opinó la oriunda de Río de Janeiro, quien dijo estar jubilada y vivir en la ciudad costera de Punta del Este hace 16 años con su marido.



Para Lucas Pereira, joven residente en Uruguay hace cuatro años, lo central en la jornada es, sin embargo, que "sea justa" y "se respete en el caso de que gane uno u otro", pues el país está "muy polarizado".



Si bien dijo votar por Lula, aclaró que muchos miembros de su familia son partidarios de Bolsonaro, candidato que, valoró, ha socavado la imagen de Brasil en el mundo.



"Uno no se siente más orgulloso de poner la bandera, de llevar la camiseta de la selección, esa imagen fue lo que afectó y creo que con Lula hubo más oportunidades para el pueblo", concluyó.