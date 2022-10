EEUU expresa su apoyo a Ucrania ante los "horribles" bombardeos de Rusia

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llamó a su homólogo ucraniano, Dymitro Kuleba, para expresarle su apoyo ante los "horribles ataques" de Rusia, que ha bombardeado este lunes varias ciudades del país.



"Acabo de hablar con Dymitro Kuleba para reiterar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania tras los horribles ataques del Kremlin esta mañana. Continuaremos brindando asistencia económica, humanitaria y de seguridad para que Ucrania pueda defenderse y proteger a su gente", escribió Blinken en Twitter.

I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.