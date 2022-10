Suben a 36 los muertos por el deslave en Las Tejerías, en el centro de Venezuela

El Gobierno ha declarado Las Tejerías como zona de catástrofe y desastre natural

Al menos 36 personas perdieron la vida por el deslave del sábado en la localidad de Tejerías, en el centro de Venezuela, mientras otros 56 ciudadanos siguen desaparecidos, según el balance ofrecido este lunes por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.

"Lamentablemente, tenemos 36 personas fallecidas al momento y 56 personas que están desaparecidas de acuerdo a solicitud de víctimas y amistades", dijo el funcionario desde el puesto de comando presidencial instalado en la localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas.

En una declaración anterior, compartida por el Ministerio de Interior y Justicia, Ceballos hablaba de "avances notables" en la tarea de "restituir el orden" en esta pequeña ciudad del estado Aragua.

"No pueden pasar vehículos para acá, está prohibido, esto es una zona de desastre. No pueden haber personas que no estén autorizadas, debidamente acreditadas, ni vehículos que obstaculicen (...) estamos comenzando con la entrega de 300 toneladas de alimentos", expresó el ministro durante una caminata por calles llenas de sedimentos.

El balance anterior del Gobierno, ofrecido un par de horas antes por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, daba cuenta de 25 fallecidos y 52 desaparecidos, misma cifra que ya el domingo confirmaron a EFE detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

"Estamos todavía en esa labor de búsqueda, tenemos 317 viviendas completamente destruidas y 757 afectadas", explicó Rodríguez a periodistas mientras caminaba por la localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas.

Las autoridades -explicó- han habilitado tres refugios en la zona y ha desplegado más de 1.200 funcionarios para atender a los residentes de los 23 sectores afectados, en los que viven más de 10.000 familias que hoy no tienen suministro de agua potable o reciben el servicio con restricciones.

Por su parte, el fiscal general, Tarek Saab, había lamentado el deslave a través de Twitter, donde publicó un mensaje que hablaba de 31 víctimas mortales, una cifra que fue superada minutos más tarde en el balance ofrecido por Ceballos.

