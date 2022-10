Ucrania llama a sancionar a Irán por suministrar drones "kamikaze" a Rusia

Mijailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente ucraniano responsabilizó de forma directa a Irán de la muerte de civiles ucranianos y llamó a aumentar las sanciones

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, llamó este lunes a la Unión Europea a imponer sanciones a Irán por suministrar drones kamikaze a Rusia y a proporcionar más sistemas de defensa aérea a Ucrania.



"Pedí más defensa aérea y suministro de munición. Pedí a la UE que imponga sanciones a Irán por proporcionar drones a Rusia. El noveno paquete de sanciones de la UE a Rusia debe ser fuerte", escribió Kuleba en un mensaje en Twitter que recoge la agencia Ukrinform.



Señaló que probablemente sea el primer ministro de Exteriores en dirigirse al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la Unión Europea desde un refugio antiaéreo debido a la sirena de los ataques aéreos.



En tanto, Mijailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente ucraniano responsabilizó de forma directa a Irán de la muerte de civiles ucranianos y llamó a aumentar las sanciones.





"Irán es directamente responsable del asesinato de ucranianos. Un país que reprime a su propio pueblo entrega ahora a los monstruos rusos armas para cometer masacres en el corazón de Europa", escribió en Twitter.



Según Podolyak, esto es lo que significa dejar "asuntos pendientes" y "ceder al totalitarismo", y agregó que se trata de "un caso en el que las sanciones no son suficientes".



La fuerza aérea ucraniana había confirmado que Rusia atacó esta mañana territorio ucraniano con 43 drones kamikaze, de los cuales 37 pudieron ser derribados, y precisó que en la mayoría de casos se trataba de aparatos no tripulados "Shahed".



Según el ministro del Interior ucraniano, Denis Monastyrsky, treinta de los drones fueron dirigidos contra Kiev, y las fuerzas ucranianas lograron derribar 25.



"El ataque debía superar los del pasado lunes, cuando hubo bombardeos con misiles, pero no fue así", dijo el ministro, según el cual eso demuestra que Rusia no logró su objetivo.