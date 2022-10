Un sondeo señala que el régimen de excepción no es solución a las maras en El Salvador

La encuesta también señala que poco más de la población salvadoreña cree que debe extender más la medida del estado de excepción

Un 49,8 % de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción "no resolverá el problema" de las pandillas en El Salvador, mientras un 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) presentado este martes.



En la encuesta se preguntó a los entrevistados si el régimen de excepción "resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país" a lo que un 49,8 % de los ciudadanos respondió que no, un 46,1 % que sí y un 4,1 % de los consultados no respondió, de acuerdo con los resultados.



Una ola de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo, atribuida a las pandillas, llevó a que el Gobierno del presidente Nayib Bukele pidiera a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.



Sin embargo, ni las autoridades de Seguridad ni el mandatario salvadoreño se han pronunciado sobre la implementación de un plan para abordar el temas de las pandillas en el país.



Laura Andrade, directora del Iudop, señaló durante la presentación del sondeo que la calificación promedio otorgada por la ciudadanía a la medida de régimen de excepción es de 7,24 puntos (en una escala de 0 a 10).



Indicó que en términos comparativos en relación a un estudio de mayo pasado, que registraba una calificación promedio de 7,99, en esta oportunidad el régimen de excepción muestra una reducción a 7,24 puntos.



Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, apuntó que el régimen de excepción "sigue gozando del apoyo social mayoritario", aunque "la aceptación del estado de excepción ha disminuido entre la población".



"Hay cada vez más reserva de la gente, hay una erosión de la opinión favorable con respecto al estado de excepción (...) ha bajado la nota, sigue siendo positiva pero ha bajado", señaló.



Serrano explicó que "la variable que pesa para que baje la percepción positiva del régimen de excepción es el conocimiento directo o indirecto de capturas de gente que se considera inocente".



La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado viernes la séptima prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 55.000 detenidos.



Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.