El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes que su Gobierno apoyará a los migrantes venezolanos varados en el país tras una semana de las nuevas medidas de Estados Unidos, que incluyen su deportación inmediata a México.



“Es un procedimiento que lleva tiempo, nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica", aseguró en su rueda de prensa matutina.



El mandatario reiteró su respaldo al plan que Washington implementó la semana pasada para otorgar 24.000 visas humanitarias a venezolanos que lleguen vía aérea, pero que incluyen la expulsión a México de los ciudadanos de Venezuela que arriban por la frontera común.



Ante la medida, que sorprendió a venezolanos que ya estaban en México, López Obrador reconoció que son "bastantes" los migrantes de Venezuela en el Istmo de Tehuantepec, zona del sureste mexicano, donde las autoridades municipales piden apoyo porque se ven rebasadas.



"En efecto hay albergues, se tiene comunicación con los presidentes municipales de esa región y se les está ayudando, y se les va a seguir apoyando, esto por lo que corresponde al sur del país, y lo mismo se está haciendo en el norte", sostuvo López Obrador.





Las medidas de Estados Unidos ocurren en medio de un aumento de la llegada de venezolanos a la frontera con México, donde entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150.000 venezolanos fueron arrestados, casi el triple de los 50.499 en el mismo periodo del año anterior.



Pese a las imágenes de migrantes de Venezuela que duermen en la calle en la frontera norte y de quienes piden dinero en los estados del sur de México, el Gobierno afirma que solo ha recibido "cientos, no miles" de venezolanos deportados desde que inició la medida.



López Obrador, quien ha insistido a Estados Unidos en implementar visas temporales de trabajo para Latinoamérica, dijo que "ve bien" el nuevo sistema de permisos humanitarios para los venezolanos, aunque "no es perfecto".



Añadió que "es importante que se sepa" que Washington pide "que no se haga la travesía y, en especial, que si pasan por México, ya no tendrían el derecho” al permiso humanitario.



“Creo que la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de otorgar estos permisos va a ayudar a que la gente no tenga que hacer esta travesía, que es además muy riesgosa, porque tienen que pasar por el Darién (entre Panamá y Colombia)”, opinó.