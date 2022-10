10:31 a.m.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad la imposición de sanciones y embargo de armas a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación.



Las sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios.



Los quince miembros del consejo, incluidos Rusia y China, que habían mostrado antes sus reservas, apoyaron la resolución que fue redactada por Estados Unidos y México para intentar poner freno a la violencia y ayudar así al Gobierno a recuperar la situación en un momento en el que el país sufre un brote de cólera.



"Buscamos ante todo apoyar a Haití en su lucha por establecer una convivencia pacífica y una gobernabilidad democrática", aseguró el representante de México, Juan Ramón de la Fuente, que alabó la inclusión de un embargo de armas en la resolución.

De la Fuente subrayó que "el Consejo de Seguridad ha dado una señal clara de que la violencia tiene que parar y no debe quedar impune. También es importante haber establecido un embargo para cualquier transferencia de armas para esos actores no estatales que, además de aterrorizar a la población civil, desestabilizan al país".

"UN PRIMER PASO", SEGÚN EE.UU.

Por su parte, la embajadora de EE.UU. para la ONU, Linda Thomas-Greenfield, hizo hincapié en que la decisión tomada hoy "es una respuesta inicial a los llamados de auxilio del pueblo haitiano. Quieren que tomemos medidas contra los criminales, incluidas las pandillas y quienes las financian, que han estado socavando la estabilidad y expandiendo la pobreza".



Thomas-Greenfield agregó que con esta resolución el máximo órgano de la ONU está enviando "un claro mensaje a los malos actores que mantienen secuestrado haití", aunque aseguró que supone "únicamente un primer paso".



"Tenemos mucho más trabajo por hacer. Ahora que este consejo ha tomado medidas decisivas para enviar una fuerte señal a las pandillas y a quienes las financian a través de nuevas sanciones específicas, debemos aprovechar estos esfuerzos para abordar otro desafío inmediato para ayudar a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria en Haiti", subrayó.



La diplomática estadounidense se refería a la intención de EE.UU. y México de presentar una segunda resolución que incluya el envío de una fuerza armada para ayudar a las autoridades de la isla a restaurar la seguridad, y ante la que China y Rusia se han mostrado reticentes hasta la fecha.

HAITÍ, AGRADECIDO, INSISTE EN ENVÍO DE UNA FUERZA INTERNACIONAL

El representante permanente de Haití ante Naciones Unidas, Antonio Rodrigue, agradeció la imposición de sanciones a los grupos armados no gubernamentales que operan en el país, aunque subrayó que se necesitan más medidas para restaurar la seguridad.



"No cabe ninguna duda de que estas medidas contribuirán a poner fin a las actividades violentas y mortíferas de estos grupos armados en el país," dijo Rodrigue, antes de advertir de que "únicamente con sanciones no se puede erradicar el alto nivel de violencia que asola Haití".





En este sentido, insistió en que las fuerzas de seguridad de Haití "no tienen la capacidad necesaria para responder a la amenaza que representan los grupos armados" y evocó el llamado realizado el pasado 7 de octubre por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien solicitó el apoyo de una fuerza armada internacional para ayudar a asegurar el libre movimiento de agua, combustible y material médico para evitar que la situación en el país se deteriore aún más.

RUSIA SE UNE AL CONSENSO, PERO CON RESERVAS

El embajador adjunto ruso ante Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, que el pasado lunes mostró sus reservas a la imposición de sanciones, destacó hoy que "el consenso sobre esta resolución mostró que incluso en las circunstancias actuales, el consejo puede lograr buenos resultados si se adopta un enfoque responsable".



Sin embargo, advirtió de que a pesar de su apoyo al documento, Rusia no está "convencida de que las medidas restrictivas internacionales sean una respuesta adecuada a toda la serie de problemas complejos en Haití".



"Es necesario asegurar un fortalecimiento de las instituciones del Estado en el país sin dictados externos", agregó el diplomático ruso.



Por su parte, China también alabó la unanimidad de los 15 miembros y justificó su postura ante la urgencia de la situación y el llamado de las autoridades, a pesar de sus reticencias "al uso de amenazas de introducir sanciones".