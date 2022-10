Candidata demócrata alerta del riesgo de un Congreso de EEUU anti-inmigrante

Si gana el puesto por el Distrito 27 de Florida hoy ocupado por Salazar, Taddeo sería la primera persona de origen colombiano en llegar al Congreso de EEUU

La candidata demócrata Annette Taddeo, que busca desbancar a la republicana María Elvira Salazar en el Congreso de EE.UU., instó este viernes a los latinos a estar unidos en las próximas elecciones ante el riesgo de una ola de nuevos congresistas anti-inmigrantes y "negacionistas" de la victoria de Joseph Biden.



"Sería peligrosísimo para nuestra democracia", dice Taddeo, una empresaria y senadora estatal de Florida nacida hace 55 años en Barrancabermeja (Colombia), de padre estadounidense de Nueva Jersey y origen italiano y madre colombiana, en una entrevista con EFE en Miami.



Si gana el puesto por el Distrito 27 de Florida hoy ocupado por Salazar, una periodista y conductora de televisión de origen cubano, Taddeo sería la primera persona de origen colombiano en llegar al Congreso de EE.UU.



Y aclara que si va a Washington, se ocupará de "todos los hispanos, cubanos, no cubanos, de donde sean".

DIFÍCILES PROMESAS MIGRATORIAS

A su juicio, el Partido Republicano es un partido anti-inmigrante que usa a las personas llegadas de otros países para ganar votos agitando el fantasma de las fronteras abiertas.



"Los latinos debemos unirnos como comunidad, porque esto de que (los republicanos) estén usando a los inmigrantes, especialmente a los que están huyendo del comunismo, como pelota política es inaceptable", subrayó.



Senadora del Congreso de Florida en los últimos cinco años, Taddeo subraya que es "muy difícil" hacer promesas en materia migratoria, pero se declara dispuesta a actuar en favor de los migrantes y cree poder hacerlo incluso aunque la reforma integral de las leyes de migración de la que es partidaria "no pueda salir inmediatamente".





En este sentido menciona la necesidad de aumentar las visas "para que las personas puedan venir aquí a trabajar" y puedan cubrir puestos laborales que no están cubiertos.



"Tenemos muchísimos trabajos disponibles, tenemos un nivel de desempleo histórico (por lo bajo) y necesitamos a personas que no tengan que esperar 20 años para recibir esa visa de trabajo cuando están dispuestos a venir a trabajar", subraya.



Para explicar otras cosas que se pueden hacer se refiere a la nueva política de la Administración Biden que no permite la entrada de ciudadanos de Venezuela por los pasos de la frontera con México para solicitar asilo y los obliga a acudir a embajadas de EE.UU.



Taddeo señala que no puede cambiar eso, pero sí presionar para que se ponga más personal en la embajada estadounidense en Colombia, porque allí "hay dos años de espera para recibir una cita" y eso perjudica a los venezolanos.



Este mismo viernes pidió a la Administración Biden que investigue por qué "están llevando otra vez a centros de detención a cubanos que tenían orden de deportación desde la administración de Donald Trump".



Según dice, ha habido unas 26 detenciones y ya se lo ha hecho saber a la Casa Blanca, "porque el presidente dijo que no debemos estar deportando personas cubanas, nicaragüenses o venezolanas".

UN PARTIDO ANTI-INMIGRANTE

"En este momento el Partido Republicano y los que están al cargo son anti-inmigrantes, totalmente anti-inmigrantes, solamente son pro-inmigrantes cuando les conviene políticamente. Eso es inaceptable de cualquier partido", subraya.



A falta ya de pocas semanas para las elecciones intermedias de noviembre Taddeo lamenta que Salazar no haya atendido hasta ahora las peticiones para un debate público.



Varias veces a lo largo de la entrevista dice que Salazar y su campaña están "desesperados" porque ella ha tomado "la delantera" en un duelo del que medios como The Economist dijeron que es el más reñido de las elecciones del 8 de noviembre.



Ese día está en juego el control de la cámara baja del Congreso que los demócratas han tenido en la primera parte del mandato de Biden, a quien el expresidente Donald Trump acusa sin pruebas de haberle robado la reelección con un fraude electoral.



Salazar, que llegó al Congreso respaldada por Trump, se hizo eco recientemente de la teoría del expresidente en una entrevista y Taddeo la acusó hoy de decir mentiras que "no solo se han demostrado que lo son por los hechos, sino en la corte".



"Mira, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que venimos de otros países, jamás nos imaginamos que íbamos a ver esas imágenes en la televisión", dice sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes de Trump que querían impedir que se certificara la victoria electoral de Biden.



"Ahí es donde mucha gente cayó en cuenta de que nuestra democracia está en peligro", afirma.



Taddeo destacó que su candidatura está apoyada por Al Cárdenas, "el primer hispano y el primer cubanoamericano que tuvo dos mandatos como presidente del Partido Republicano en la Florida".



"El hecho de que una persona como él me apoye a mí demuestra que estamos en un momento donde hay que poner el país por encima del partido", aseveró.