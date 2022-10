Lula reitera que si vuelve al poder no buscará la reelección en 2026

11:04 a.m.

El ex líder sindical había manifestado en julio pasado que, en caso de vencer en las elecciones de este año, prefería en 2026 entregar el liderazgo de su Gobierno "a gente nueva" y no asumir su mandato "pensando en la reelección"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del domingo, reiteró este martes que si vuelve al poder no buscará la reelección para un segundo mandato en 2026.



"Si soy elegido seré un presidente para un solo mandato. Los líderes se construyen trabajando en su compromiso con la población", declaró Lula en una entrevista concedida la radio Nova Brasil.



El ex líder sindical había manifestado en julio pasado que, en caso de vencer en las elecciones de este año, prefería en 2026 entregar el liderazgo de su Gobierno "a gente nueva" y no asumir su mandato "pensando en la reelección".



En Brasil la Constitución permite la reelección, para un segundo mandato también de cuatro años, en los cargos de presidente, gobernador y alcalde.

Lula ganó la primera vuelta con un 48,4 % de los votos frente al 43,2 % del actual presiente, Jair Bolsonaro, quien busca la reelección y sorprendió con un desempeño mucho mejor que el proyectado por las encuestas.



El político progresista, que gobernó por dos mandatos entre 2003 y 2010, señaló en la entrevista de este martes que en caso de una victoria mantendrá en el Gobierno la participación de diversos partidos, algunos de centro-derecha, que se han sumado a su campaña.



"No será un Gobierno del PT (Partido de los Trabajadores). Tendrá que ir más allá", afirmó Lula, quien recordó que para su primer gabinete en 2003 convocó a nombres como el banquero Henrique Meirelles o el empresario Luiz Fernando Furlán.

Para Lula, una de las prioridades en su eventual Gobierno será el diálogo "inmediato" con el Congreso para conseguir el aval e implementar desde el Ejecutivo programas que darán prioridad a la educación y a las mujeres, entre otros.



"Yo voy a volver a gobernar el país porque las personas que van a votar en mí tienen la expectativa de que voy a gobernar mejor de lo que ya lo hice. Mejorar la viva de las personas y poner el país a caminar. No quiero perder el tiempo con cosas menores", apuntó.