Honduras protestará por declaraciones de la embajadora de EEUU sobre inversiones

El Gobierno hondureño protestará ante el de Estados Unidos por las declaraciones de su embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien este martes expresó la "preocupación" de su país por el tratamiento a la inversión extranjera en Honduras.



A la embajadora Dogu "se le llamará para entregarle la protesta el día 31", dijo a EFE el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, en comunicación telefónica desde Buenos Aires, Argentina.



"No consideramos correcta su posición en que desvirtúa la posición del Gobierno (de Honduras) en las medidas que se toman para poner orden a la inversión y reconstruir un Estado de derecho destrozado por un narcoestado", agregó Reina, quien participa en Buenos Aires en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Dogu expresó que "estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital".



"Hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado por el tratamiento de la inversión extranjera en Honduras" y "continuaremos ejerciendo nuestro derecho de reunirnos con inversionistas estadounidenses y abogar por la resolución de disputas comerciales de acuerdo con el estado de derecho comercial", subrayó la diplomática durante una reunión con directivos de la Cámara de Comercio Hondureño Americana.



Dogu no precisó detalles sobre el tratamiento que está recibiendo la inversión extranjera en Honduras, pero enfatizó que el sector privado también tiene que hacer más por Honduras, especialmente en el área de educación.



En declaraciones al noticiario TN5, de Tegucigalpa, Reina indicó que "preocupan" las afirmaciones Dogu y que Estados Unidos "sabe muy bien la situación que vive el país".



Agregó que el Gobierno que preside Xiomara Castro recibió un país "en una situación financiera desastrosa", con "una institucionalidad destruida, un Estado de derecho que prácticamente no funciona y eso es lo terrible para la inversión".



Reina subrayó que el alto coste de la energía hace que Honduras no sea competitiva en Centroamérica.

DECLARACIONES DE DOGU "COMPLICAN NUESTRA RELACIÓN"

"Nuestra energía es la más cara de toda Centroamérica y la presidenta Castro está tratando de tomar medidas para hacernos más competitivos, para tener un mercado eléctrico más sano. Se nos ha acusado a veces de querer expropiar cuando no es cierto, se ha negociado efectivamente con más de 16 empresas para sanear la energía eléctrica, para sanear las finanzas del país", añadió.



El diplomático afirmó que, como lo ha dicho en otras veces, las expresiones de la embajadora Dogu "complican nuestra relación".





"No ven claramente la situación que vive el país y vemos que más allá de defender sus propios intereses y sus empresas, que tienen derecho, yo creo que debe entender la grave situación que vive el pueblo hondureño, la situación de pobreza, la situación de complejidad, de crecimiento, que nos obliga precisamente a tomar estas medidas, que en todo caso son para sanear, para poner bien el Estado de derecho", enfatizó.



Dogu asumió como embajadora de EE.UU. en abril y en su corta gestión ha tenido varios roces con el Gobierno de Honduras por afirmaciones en redes sociales, a lo que Reina ha respondido que algunos asuntos entre los dos países se deben tratar "en privado".



La diplomática también ha sido señalada como injerencista en los asuntos internos de Honduras.



Reina reiteró hoy que a pesar de que se mantienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, que son "altamente necesarias, hay un lazo de dignidad que debemos respetar".



Dogu "debe respetar a Honduras y a lo que estamos tratando de hacer para poner orden en un país que, precisamente las acciones de otros gobiernos de los Estados Unidos, permitieron que un narcoestado se desarrollara, que se ganara con fraudes. Apoyaron a un presidente (Juan Orlando Hernández) que hizo lo que quiso, elevó las deudas a 20.000 millones de dólares y nadie le dijo nada", expresó el canciller hondureño.