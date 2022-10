Biden y Trump tienen citas con "sus" candidatos en el sur de Florida

Rubio que compitió con Trump en las primarias republicanas para las presidenciales de 2020, tiene previsto un mitin en el centro de ferias y exposiciones del condado de Miami-Dade

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y el expresidente Donald Trump participarán la semana próxima en actos en el sur de Florida para apoyar a candidatos de sus respectivos partidos en las elecciones del 8 de noviembre.



Biden estará el próximo martes, 1 de noviembre, en la Florida Memorial University, una de las más antiguas universidades para la comunidad afroamericana del estado, en un acto al que, según los medios, asistirán Charlie Crist y Val Demings, que buscan respectivamente evitar la reelección de Ron DeSantis como gobernador de Florida y la de Marco Rubio como senador.



Precisamente Trump estará el domingo 6 de noviembre en un mitin en Miami de Marco Rubio al que no asistirá DeSantis, quien puede ser el rival de Trump en la nominación republicana para las presidenciales de 2024, según han dado a entender ambos.



La Florida Memorial University, localizada en Miami Gardens, informó en un comunicado de la visita de Biden a su campus para hablar de la importancia de votar junto a otros "invitados especiales", pero los medios del sur de Florida revelaron que serán Crist y Demings.





"Esta es una rara e increíble oportunidad para nuestros estudiantes, el claustro, el personal y los vecinos de escuchar directamente al líder de nuestra nación mientras nuestra comunidad se prepara para votar, muchas personas por primera vez", dijo el presidente del centro universitario, Jaffus Hardrick.



Tanto Crist como Demings están en las encuestas de intención de voto por detrás de sus oponentes republicanos.



Rubio, de origen cubano y que compitió con Trump en las primarias republicanas para las presidenciales de 2020, tiene previsto un mitin en el centro de ferias y exposiciones del condado de Miami-Dade, al que el expresidente ha anunciado que asistirá.



Los medios destacan que DeSantis, quien en un reciente debate televisado con Crist no respondió cuando este le preguntó insistentemente si iba a buscar ser candidato a la Casa Blanca en 2024, no está invitado.



Trump dijo recientemente que "probablemente" va a tener que competir en 2024.



Las cifras de registro de votantes para las elecciones del 8 de noviembre muestran que los inscritos como republicanos son más que los demócratas, lo contrario de lo que suele ser habitual.



Eso y las encuestas que favorecen a los candidatos republicanos a los puestos en juego más importantes han hecho decir a algunos analistas que Florida está cerca de dejar de ser uno de los estados "cambiantes", los que no tienen un patrón de voto definido, y puede convertirse en un bastión republicano después del 8 de noviembre.



En las elecciones de 2020 Trump, que está domiciliado en Palm Beach (Florida), le ganó a Biden en este estado, aunque el demócrata fue quien obtuvo la victoria total y llegó a la Casa Blanca en enero de 2021.